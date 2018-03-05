العبادي والحكيم يشددان على تنافس البرامج والابتعاد عن التسقيط

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، على ضرورة الابتعاد عن لغة التسقيط في التنافس الانتخابي.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه مساء أمس الاول العبادي “وبحثا مستجداتِ الوضع السياسيّ والمشهد الانتخابيّ والإقبال الدوليّ نحو العراقِ، حيثُ تمَّ التأكيدُ على ضرورةِ التنافس على أساسِ البرامج والابتعاد عن لغةِ التسقيط والتعميمِ السلبي”.

ودعا السيد عمار الحكيم خلال اللقاء “الحكومةَ إلى استكمالِ إجراءاتها وتوفيرِ الأجواء وإعادةِ النازحين استعداداً لإنجاحِ الممارسة الديمقراطية”.

وعن العلاقةِ بين بغداد وأربيلِ دعا رئيس التحالف الوطني “الجميعَ لإطلاقِ الرسائل الإيجابية لحلِّ المشكلات العالقة” مؤكداً أنَّ “الحوارَ والتنازلَ للعراقِ والالتقاءَ في المنتصفِ ضرورةٌ للخروجِ من الأزمةِ بما يضمنُ مصلحةَ الجميع على وفقِ القانون والدستور”.

وبحث الجانبان أيضاً “العلاقةَ التكاملية بين مجلسِ النواب والحكومةِ والتي اسهمتْ في حسمِ الكثير من الملفاتِ ومنها ملفُ الموازنة الاتحادية”.

وعبر السيد عمار الحكيم، عن “سعادته بالنظرةِ الإيجابيةِ لدولِ العالم تجاه العراق، التي كانتْ بفضلِ تضحيات أبناء الشعب العراقيّ”.