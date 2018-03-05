إلغاء الاستقطاع من رواتب المتقاعدين وإعادة المستقطع بأثر رجعي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة التقاعد العامة، أمس الاثنين، عن إلغائها الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، فيما أشارت الى أنه سيتم إعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انها “باشرت بالتنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة Tbi والشركة العالمية للبطاقة الذكية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة آذار 2018″، مبينة أنه “بإمكان المتقاعدين حاملي البطاقة الذكية كي كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي مراجعة مراكز الصرف لتسلم رواتبهم”.

واكدت الهيئة انها “قامت باجراء تنفيذ الغاء الاستقطاع على الرواتب التقاعدية البالغة 3.8% المقرر بموجب قانون الموازنة”، مشيرة الى انه “سيتم اعادة ما تم استقطاعه من بداية العام الحالي في وجبة الراتب التقاعدية العامة”.

واضافت الهيئة انها “باشرت اكمال حملة تدقيق (شهادة حياة) للمتقاعدين حيث يتوجب مراجعة المتقاعد الاصيل الذي لم يقدم شهادة الحياة في وجبة شباط لتسلم راتبة”.

وتقوم هيئة التقاعد العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.