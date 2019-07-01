سائرون: لجان متخصّصة تتولى حسم قانون الانتخابات المحلية

يتضمن تعديلا يضمّن اجراء الاقتراع في جميع المحافظات

بغداد – وعد الشمري:

كشفت قائمة سائرون، أمس الأثنين، عن عرض مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 على لجان متخصصة بغية وضع صياغات تؤمّن سلامة الاقتراع وتسّهم في عدم ضياع صوت الناخب العراقي، وتحدثت عن سعيها لإقراره بأسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة اجراء الانتخابات في جميع المحافظات من دون استثناء. وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد حددت اجراء الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل.

وأضاف الزيادي، أن “تحديد الموعد وضعنا أمام التزام يجب الايفاء به، سيما وان تعطيل الانتخابات قد عاد بنتائج سلبية على المواطن العراقي وعرقلة تقديم الخدمات، وأسهم في غليان شعبي كبير”.

وأشار، إلى أن “نقاطاً تم وضعها في مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018، من اجل مناقشته حيث تم طرحها للقراءة الأولى وسنمضي بالقراءة الثانية وصولاً إلى تشريعه وفقاً للسياقات الدستورية”.

ولفت الزيادي، إلى أن “المشروع وردنا من مجلس الوزراء في الدورة الحالية لكي يتم سنه بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية”. ونوّه، إلى أن “لجاناً متخصصة تولت اعداد الفقرات والصياغات والتعديلات على نصوص القانون النافذ، ولتجاوز الاخطاء الواردة في القانون الذي شرّعه مجلس النواب بدورته السابقة”.



وشدد النائب عن سائرون، على أن «المشروع بحاجة إلى دراسة معّمقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعدم سنه بطريقة مشوهة قد تؤثر سلبياً في عملية الاقتراع».

ويمضي إلى أن «أكثر من ندوة حصلت بالنسبة للمشروع ناقشت النقاط السلبية من أجل معالجتها».

وأكمل الزيادي القول، إن «مجلس النواب يسعى لإخراج هذا القانون بنحو لا يخلق مشكلات أو خروق وليضمن سلامة العملية الانتخابية بما يحقق المصلحة العامة».

من جانبه، ذكر النائب الاخر عن القائمة علاء الربيعي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «السعي مستمر لإقرار تعديل القانون بأسرع وقت ممكن».

وأضاف الربيعي، أن «قانون انتخابات مجالس المحافظات ينطوي على اخطاء عديدة ينبغي تعديله من خلال السياقات الدستورية».

ولفت إلى أن «ضرورة أن يخرج هذا القانون ملبياً لطموح الناخب العراقي ويحافظ على صوته من الضياع».

وشدد الربيعي، على «اهمية أن تجرى الانتخابات في جميع المحافظات ولا يتم استثناء واحدة منها لأي سبب كان».

ومضى الربيعي، إلى ان «مجالس المحافظات استمر عملها لوقت طويل وكان من المفترض اجراء انتخاباتها منذ عام 2017 لكن الصراعات السياسية حالت دون ذلك وأن مجلس النواب عازم على انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن».

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد انهى القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الاسبوع الماضي، وسط محاولات التصويت عليه، من أجل اجراء الاقتراع بموعده المحدد في شهر نيسان من العام المقبل.