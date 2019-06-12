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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • النائب آراس حبيب يشيد بإنجازين ويدعو الى إشاعة روح الأمل

النائب آراس حبيب يشيد بإنجازين ويدعو الى إشاعة روح الأمل

شؤون عراقية
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دعا عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، إلى إشاعة روح الأمل حين يكون هناك إنجاز.
وقال حبيب: “أنا دائماً متفائل ولذلك أتفاعل مع الأخبار المفرحة. فحين ينطلق معرض إعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه بمشاركة 11 دولة فإن هذا مؤشر على أن هناك عملاً يتطلب مباركته”،مبيناً أن “مشاركة 120 شركة متخصصة من دول مختلفة عربية وأجنبية مؤشر على أن العجلة تدور والعافية درجات”.
واضاف: “خبر آخر مفرح أيضا هو الإعلان عن إكتفائنا من الحنطة هذا العام برغم الحرائق الرهيبة التي طالت أهم محصول إستراتيجي يمثل أحد ركائز أمننا الغذائي”.
وتابع “ما نحتاج اليه إشاعة روح الأمل حين يكون هناك إنجاز ونقد ماهو سلبي حين يتطلب الأمر ذلك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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