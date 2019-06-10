اتحاد السلة: قادرون على التأهل لنهائيات كأس آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف الدكتور خالد نجم، أمين سر اتحاد كرة السلة العراقي، المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا بكرة السلة والتي ضمت إلى جانب العراق منتخبات لبنان والبحرين والهند بأنها متوازنة.

وقال نجم في تصريحات صحفية «المجموعة الرابعة متوازنة وحظوظ منتخبنا في التأهل لكأس آسيا كبيرة، خصوصًا وأن طريقة اللعب التي ستعتمد في التصفيات هي طريقة الذهاب والإياب».

وأضاف «العراق سيلعب في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد وهي فرصة لنا في استثمار عاملي الأرض والجمهور».وأوضح نجم، أن العراق أتم عملية استعارة المدرب العراقي قصي حاتم، مدرب نادي الغرافة القطري، وسيلتحق بالفريق الأسبوع الحالي في بغداد.. وأشار نجم إلى أن حاتم، سيقدم المنهاج الإعدادي لتصفيات آسيا والاتحاد سيجتهد لتوفير سبل النجاح للمدرب وتسهيل مهمته لقيادة المنتخب بشكل مثالي.

وأوضح أن اتحاد الكرة منح المدرب قصي حاتم الضوء الأخضر لاختيار طاقمه الفني المساعد خلال فترة تصفيات آسيا وسيقدم للاتحاد قائمة بأسماء المنتخب والجهاز الفني بعد وصوله للعراق.

يشار إلى أن قصي حاتم سبق وأن قاد المنتخب العراقي على سبيل الإعارة لكن نادي الغرافة القطري طالب بعودة المدرب ليلجأ الاتحاد إلى خيار المدرب الأجنبي.