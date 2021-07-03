غاز البصرة توقع اتفاقية قرض مع مؤسسة التمويل الدولية للحد من حرق الغاز ودعم المجتمع بالطاقة

وقَّعتْ شركة غاز البصرة (BGC) مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية قرض بقيمة 360 مليون دولار لمدة خمس سنوات ، تماشياً مع رؤية الحكومة العراقية لتعظيم الاستفادة من مواردها من الغاز الطبيعي لتزويد المنازل والشركات العراقية بالطاقة ومن خلال هذه الاتفاقية، تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في شركة غاز البصرة لدعم أحد أكبر مشاريع خفض حرق الغاز في العالم لدعم قطاع الطاقة الأكثر استدامة في العراق.

اهدافنا تحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة ومفيدة

وبهذه المناسبة صرّح وزير النفط المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل إن التوقيع على هذا القرض يدعم الجهود المشتركة لتعظيم الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، عبر معالجته باحدث التقنيات الحديثة والسعي لتحقيق اهدافنا في تحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة ومفيدة، والعمل على التقليل من الانبعاثات والاثار البيئية الضارة، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون مع البنوك العالمية الرصينة لتنفيذ ودعم مشاريع التنمية المستدامة، ومنها مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز البصرة.

واضاف اسماعيل ان هذا القرض يفتح افاقا جديدة لمزيد من التعاون والتعاملات التي تخدم المصالح والاهداف المشتركة، مؤكداً على التزام العراق بتعظيم مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتحقيق المعايير والاهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس

أول اتفاقية قرض من نوعها في قطاع النفط والغاز

من جهته صرح مالكوم مايس، المدير المفوض لشركة غاز البصرة: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي أول اتفاقية قرض من نوعها في قطاع النفط والغاز، وهي علامة بارزة نفخر بها.

وتوضح هذه الاتفاقية قوة الشركات العراقية، مثل شركة غاز البصرة وقدرتها على جذب التمويل والثقة من البنوك الدولية و الهدف من هذا القرض الذي مدته خمس سنوات هو دعم مشروع النمو للشركة، مشروع معمل البصرة لمعالجة وفصل الغاز عن السوائل (BNGL ) وتحويل الغاز المحترق المهدور إلى طاقة تشتد حاجة البلد إليها. تتماشى استراتيجيتنا مع رؤية الحكومة العراقية لتزويد المنازل العراقية بالكهرباء وإنشاء صناعة طاقة أكثر استدامة

وان هذه الاتفاقية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من قبل وزارة النفط ومؤسسة التمويل الدولية ومساهمينا.

القدرةعلى تحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة

على صعيد متصل أضح السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يتمتع هذا المشروع الرائد بالقدرة على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة الإيرادات المالية، كما سيحسن الوصول إلى الطاقة ويخفض التكاليف على المواطنين العراقيين .

ويأتي هذا المشروع بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون القوي من قبل جميع الأطراف المعنية. نأمل أن نرسل إشارة قوية إلى المستثمرين الآخرين لدعم المزيد من الاستثمارات الخاصة بمعالجة تغير المناخ ودعم النمو الشامل في العراق ويتألف استثمار مؤسسة التمويل الدولية من 137.76 مليون دولار كقرض من الحساب الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وقرض مشترك بقيمة 180 مليون دولار لثمانية بنوك دولية (بنك الصين، وسيتي بنك، ودويتشه بنك اي جي، والبنك التجاري الصناعي الصيني، وناتيكسيس، وسوميتومو ميتسوي المصرفية ، وسوسايتيه جنرال، وبنك ستاندرد جارترد)، وقرض بقيمة 42.24 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج محفظة الإقراض المشترك المدار التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو عبارة عن منصة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة في محفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية .

ويستفيد المشروع من ارتباطات طويلة الأمد لمجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة في العراق. انضم العراق إلى المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز في عام 2011 وفي عام 2013 التزم بالقضاء على جميع عمليات حرق الغاز الطبيعي الروتينية بحلول عام 2030. اقتباسات مساهمي شركة غاز البصرة

انجاز تاريخي

أما مدير عام شركة غاز الجنوب: حمزة عبد الباقي فقد أكد : انه إنجاز تاريخي تحققه شركة غاز البصرة بتوقيعها العقد المبرم مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، والذي بموجبه تحصل الشركة على مبلغ قدره 360 مليون دولار، الأمر الذي سيحقق الاستقرار المالي للشركة ويمكنها من المضي قدما بخطتها الخمسية في التقدم نحو المنافسة الدولية، فضلا عن دعم المشاريع المحلية ورفد شبكة الكهرباء الوطنية. نحن في شركة غاز الجنوب وبالتعاون مع الشركاء من شركة شل وميتسوبيشي وبدعم من وزارة النفط نعمل من أجل تحقيق رؤية الحكومة لتعظيم الاستثمار بالغاز .