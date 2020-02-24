وزارة الصحة تؤكد إصابة إيراني بالفيروس القاتل في النجف

كورونا يصل الى البلاد..

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت وزارة الصحة والبيئة يوم امس الاثنين إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا المستجد .

واضافت الوزارة في بيانها لقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في اماكن اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص في محافظة النجف”.

ولفتت الوزارة الى انه “تم ارسال مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس” ، مشيرة الى انه “تم اتخاذ جميع الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع”.