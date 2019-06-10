كلاسيكو الزوراء والجوية.. وصراع بين الطلبة والكهرباء

اليوم.. نصف نهائي كأس العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم الثلاثاء مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، ففي الساعة السابعة مساء تقام بملعب الشعب الدولي مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، في حين يضيف ملعب الصناعة في الساعة الرابعة والنصف مباراة فريقي الطلبة والكهرباء.

من جانبه، وصف مهدي كاظم المدرب المساعد لفريق الطلبة، أداء فريقه في ربع نهائي كأس العراق أمام نفط ميسان، بالمنضبط.

وقال كاظم في تصريحات صحفية: «كان الوضع صعب للغاية بعد الخسارة الثقيلة التي تعرضنا لها في الجولة الثلاثين من الدوري أمام الزوراء بخمسة أهداف من دون رد، ما حتم علينا إخراج اللاعبين من الوضع النفسي الصعب والتركيز على بطولة كأس العراق وهذا الموضوع ليس بالسهل».

وأضاف: «هدفنا منذ استلام المهمة التتويج ببطولة كأس العراق وبالتالي تركيزنا كان ينصب على البطولة، لجأنا إلى أسلوب دفاعي بعد التعادل في ملعب المنافس، وراهنا على الحفاظ على شباكنا ونجحنا في الأمر وحاولنا خطف هدف لكن القائم حرمنا من تحقيق ذلك»، لافتا إلأى أن الأهم تحقق بعد الأداء المنضبط للاعبينا في المباراة.

وأشار إلى أن مباراة اليوم أمام الكهرباء لن تكن سهلة وسنعمل بحرص لبلوغ المباراة النهائية، الجميع يحرص على تخطي الدور المقبل ومن بعدها التخطيط للمباراة النهائية والتفكير بجدية بلقب كأس العراق الذي نسعى لخطفه ومصالحة جماهيرنا التي تبحث عن لقب بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

في حين، أكد مدرب الكهرباء، عباس عطية، أن وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس العراق، يعد إنجازًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أنه يبحث عن تأهل تاريخي للمباراة النهائية.. ومن المقرر أن يخوض الكهرباء مواجهة نصف النهائي اليوم الثلاثاء أمام الطلبة على ملعب الصناعة.

وقال عطية في تصريحات خاصة لـ»»: «فريقنا أمام فرصة تاريخية لبلوغ المباراة النهائية حيث أكملنا تحضيراتنا، والطلبة من الفرق الكبيرة وسبق وأن توج بلقب الكأس مرتين ويحظى بدعم كبير من جماهيره التي تمني النفس بحصد اللقب».وأضاف: «على الجانب الآخر فريقنا يقاتل بالوجوه الشبابية من صنع إنجاز تاريخي للنادي».

وأثنى عطية على دور إدارة النادي التي كرمت الفريق بعد فوزه على الحدود وتأهله إلى نصف النهائي، مضيفًا: «هذا التكريم يعد حافزًا نفسيًا قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الطلبة».

وأوضح: «الفريق جاهز للمباراة نعرف جيدا الطلبة مثلما يعرفون فريقنا من خلال مواجهات الدوري وبالتالي الأوراق مكشوفة للطرفين وهدفنا تجاوز هذه المباراة ومن بعدها التفكير بالمباراة النهائية».

يشار إلى أن الكهرباء تجاوز الحدود بركلات الترجيح في دور ربع النهائي.