الالكترونية تباشر بتجهيز كهرباء بغداد بمحولات متعددة القدرات

التعدينية توقع عقدا لإنشاء معمل للمنتجات الاسفلتية في الانبار

بغداد _ الصباح الجديد :

باشرت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بمحولات مختلفة القدرات والسعات على وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وأفاد مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم أن شركته جهزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بكمية (٨٦) محولة سعة (٢٥٠( KVA و (٨٦) محولة سعة (٤٠٠KVA) من أصل ( ١٠٠٠ ) محولة متعددة القدرات ضمن اتفاقات مبرمة بين الجانبين وان عمليات التجهيز مستمرة استنادا للقرارات الفورية بتعزيز الطاقة الكهربائية والتوجيهات التي صدرت من المجلس الوزاري للطاقة والمتضمنة قيام وزارة الصناعة والمعادن من خلال الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لها بتزويد وزارة الكهرباء بالمحولات وكذلك التعاقد على تصليح المحولات العاطلة عن العمل وإعادتها إلى الخدمة من جديد بعقد طويل الأمد.

واشار المدير العام الى الجهود الاستثنائية والحثيثة التي بذلتها الشركة ومتابعتها المستمرة مع الجهات ذات العلاقة وبيان امكانياتها وقدرتها على الانتاج ضمن المواصفات القياسية وحسب طلب الجهات المستفيدة ومحاولة تذليل العقبات وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة للتعاقد حيث اسهم ذلك بتحسين صورة الشركة من أجل أن تشارك في سد جزء من الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع توزيع الطاقة وعدم الاعتماد على المستورد وبالتالي عودة النشاط الإنتاجي لمعامل الشركة بقوة من جديد بسواعد ملاكاتها المتميزين من مدراء ومهندسين وفنيين وعاملين ممن يمتلكون الخبرة الطويلة والريادة في هذا المجال وجعل المنتج الوطني هو الخيار الأول.

على صعيد اخر وقعت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد مشاركة مع ائتلاف شركتي الدال للاستثمارات الصناعية وشركة شمال الفيحاء للخدمات النفطية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس علي حسين علوان أن عقد المشاركة يقضي بإنشاء معمل للمنتجات الاسفلتية بتكنولوجيا متطورة وحديثة في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار وبطاقة إنتاجية تبلغ ( ٢٢٥ ) الف طن سنويا ، مؤكدا أن هذا العقد سيسهم في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي للشركة من خلال زيادة عدد المنتجات وتعظيم الموارد المالية وإيجاد فرص عمل جديدة كما سيسهم في تحويل الشركة العامة للصناعات التعدينية إلى شركة رابحة.

واعلن المدير العام عن نية الشركة لإنشاء معمل اخر للمنتجات الإسفلتية في مصنع الرماح الواقع في محافظة نينوى في القريب العاجل حيث أشار الى تقديم ملفات استثمارية تخص هذا المصنع وهنالك تحرك حقيقي من المستثمرين الذين أجروا اتصالات مكثفة لتعيين موعد لقاء مهني يخص إنشاء معمل المنتجات الإسفلتية الحديثة في المصنع المذكور لما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله لإنشاء معمل المنتجات الاسفلتية لتغطية حاجة المنطقة الشمالية بالكامل.