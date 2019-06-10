العراق يشارك في اعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف

للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والحد من البطالة

بغداد _ الصباح الجديد :

تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف بسويسرا بوفد حكومي يضم (الحكومات واصحاب العمل والعمال) التي بدأ اعماله امس الاثنين ويستمر اسبوعين .

وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة التقرير الخاص بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، فضلا عن مناقشة التقرير الخاص بمئوية منظمة العمل الدولية والتي تندرج في الوثيقة الختامية للمؤتمر بمشاركة وفود من 21 دولة من اعضاء منظمة العمل العربية وبحضور شخصيات عربية وعالمية فاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية منظمة العمل الدولية بذكرى 100 سنة على تأسيسها، وتتميز بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومن المقرر ان يترأس وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان الوفد الحكومي للمشاركة في اعمال المؤتمر والقاء كلمة بمناسبة احتفالية المئوية لمنظمة العمل الدولية، والتي ستتضمن اهم الخطوات التي اتبعتها الوزارة نحو التنمية الاجتماعية المستدامة وايجاد بيئة اجتماعية رصينة للقضاء على البطالة، والتخفيف من الفقر وتوفير بيئة عمل لائقة من خلال السعي لدعم القطاع الخاص.

كما يتضمن جدول اعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تقرير المدير العام للمنظمة الذي يتمحور حول علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى منها تقرير إنجازات منظمة العمل العربية خلال عام ٢٠١٨، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة الـ(٣٨) للجنة الحريات النقابية في آذار ٢٠١٩.وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط .

ويتضمن جدول اعمال الدورة ايضا بندين فنيين الأول يخص مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي والثاني يتعلق بقرارات وتوصيات مجلس الإدارة للمنظمة، فضلا عن تقديم تقرير مفصل عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل، واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.

وسيقدم المؤتمر استعراضا خلال الجلسة العامة للمسائل المالية والإدارية وتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية فضلا عن مناقشة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل ودور التكنولوجيا الحديثة في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل وتعيين مدير عام لمنظمة العمل العربية للسنوات ٢٠١٩-٢٠٢٣.

وكان وزير العمل ترأس وفد العراق للمشاركة في اعمال الدورة الـ(٤٦) لمؤتمر العمل العربي التي اقيمت في العاصمة المصرية القاهرة في نيسان الماضي بمشاركة ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومات، وأرباب العمل، وممثلي العمال) من 21 دولة من اعضاء المنظمة .

واوضح بيان صدر عن المؤتمر ان المؤتمر تناول بندين فنيين الأول خاص بتقرير مدير عام مكتب العمل العربي والثاني عن قرارات وتوصيات مجلس الإدارة للمنظمة، وتقريراً مفصلاً عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية”. وعلى صعيد توحيد الرؤى العربية، فان “المؤتمر سيناقش مذكرة مدير عام مكتب العمل العربي، التي يتم عرضها خلال الدورة الـ(108) الحالية لمؤتمر العمل الدولي المعقودة حاليا في جنيف لاستعراض المسائل المالية والإدارية وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وبحث تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل ودور التكنولوجيا الحديثة في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل . من جهة اخرى وجَّــه وزير العمل هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بوضع الحلول المناسبة لتبسيط اجراءات عمل الهيئة وتقديم فضلى الخدمات للمستفيدين.

كما اوعز الوزير خلال اجتماعه مع المديرين العامين في هيئة رعاية ذوي الاعاقة بالاستعانة بمركز تكنولوجيا المعلومات في الوزارة لوضع الية مبسطة لترويج معاملات المستفيدين من خدمات الهيئة فضلا عن منح نسب شمول مناسبة على وفق استحقاق كل محافظة وايجاد حلول سريعة للفروقات بنسب الشمول بين المحافظات.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بتأهيل الأبنية التابعة للهيئة وتأثيثها وتعديل القانون وموضوعات اخرى تسهم في دمج المعوقين في المجتمع.