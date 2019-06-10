عامر كامل السامرائي

لم يعد العيد كما كان سابقاً، أو ربما لم أعد أنا كما عهدت نفسي، فسنوات الغربة الطويلة التي التهمت كل مشاعر الفرح مثل «الأرضة» التي تنخر الخشب وتحوله إلى رماد أصفر، جعلت أيام الأعياد تمر خاطفة كالشهب دون أن تترك خلفها أي أثر غير ومضة ذات ملامح مجهولة.

أكتظ مطعم «صمد العراقي» في دبي بالعراقيين، الاطفال يتصارخون، لم يمس العيد منهم سوى ملابسهم الجديدة، والتي بدأت تأخذ «عيديتها» من الكباب والمَرَق.

قبل أن اتناول الطعام الذي ازدحمت به منضدتنا راحت عينايَ تتجولان في أركان القاعة وبدأتُ اتفحص بفضول وجوه الجالسين حولنا، باحثاً باهتمام مبالغ عن فرحة العيد التي لابد لها في مثل هذا اليوم وأن تتربع على وجه أحد ما في هذا المكان الواسع، بينما بدأت زوجتي تنهي وتأمر الأطفال بعدم العبث بالخبز والتراشق بنعم الله.