«محمود السمرة والنقد الأدبي» جديد الكاتب إبراهيم خليل

صدر حديثاً عن دار هبة (ناشرون وموزعون) كتاب جديد للناقد والأكاديمي الأردني إبراهيم خليل بعنوان «محمود السمرة والنقد الأدبي، 1923- 2018» في 126 صفحة من القطع المتوسط. ويتضمن الكتاب تعريفاً بالسمرة، وسبعة فصول مع مقدمة تروي بعض التفاصيل من حياته ودراسته وطموحاته ومنجزاته، منذ التحاقه بالجامعة الأردنية إلى أن اختير وزيراً للثقافة.

ويعرض خليل في الفصول السبعة آراء السمرة في النقد القديم، ودراساته في النقد العربي الحديث، ولا سيما دراسته لخطاب طه حسين النقدي، ودراسته للنقد عند العقاد، ولدى محمد مندور، مروراً بالنقد الحديث الغربي وتياراته ومدارسه، فضلاً عما أسهم به السمرة من دراسات تندرج في إطار التثاقف والاطلاع على خطاب الآخر النقدي، مع التعريف ببعض المذاهب النقدية والأدبية لدى الغربيين، وتأثيرها في الأدب العربي الحديث.

واختتم المؤلف الكتاب بخاتمة تتضمَّن أبرز نتائج دراسته، وفي مقدمتها أن السمرة لم يكن راضيا عن تقلبات العقـاد فـي نقـده وتناقضاتـه، ولا عن آراء عميد الأدب العربي التي لا تخلو من اضطرابٍ وتناقض، ولا عن دراسات محمد مندور للمسرح لافتقارها للعمــق، ولا عن شعر الثورة العربية الكبرى، لأنه شعر حماسي وتقليدي لا تجديد فيه، ولا عن أدب جبـران الــذي يعده نموذجا للأدب العابر الذي لا يحظــى بالخلود، ولا عن روايات حسني فريز لما فيها من مواعظ، ونمطيّــة في رســم الشخــوص.