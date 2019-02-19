الوجبة الثانية من الطلبة العراقيين تباشر الدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر

ضمن العقد المبرم للشركة العربية البحرية لنقل البترول

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضمن العقد المبرم ما بين شركة ناقلات النفط والشركة العربية لنقل البترول تم مباشرة الوجبة الثانية من الطلبة العراقية للدراسة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية في جمهورية مصر العربية على نفقة الشركة العربية.

وقد حضيت هذه الالتفاتة المهمة لاهالي محافظة البصرة بالاهتمام والارتياح لما لها من مردود اقتصادي وعلمي لطلاب المحافظة وحصول طلبتنا هناك على شهادة (ضابط بحري) من اجل خدمة البلد من خلال العمل في مجال ناقلات النفط ، اضافة الى فرحة اهالي الطلبة الذين حصلوا على فرصة جيدة للحصول على الوضائف التي يتمنون الحصول عليها.

وتضمنت الوجبة الثانية (100) طالب عراقي من اصل (400) طالب تكون على شكل وجبات وتكون مدة الدراسة 4 سنوات للحصول على شهادة ضابط بحري هندسي وتمثيلي ليتم بعدها تدريبهم وتعيينهم في شركة ناقلات النفط العراقية واسطولها المزمع تكوينه ضمن الخطة المرسومة من قبل قيادة الوزارة.

ويهدف عقد الشركة بين ناقلات النفط والشركة العربية الى اعادة تأهيل الطواقم البحرية لبناء اسطول وطني ورصين.