إعلامية لبنانية تتهم سيرين عبد النور بتهديدها

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية على حسابها على “إنستغرام” صورة لمواطنتها الفنانة سيرين عبد النور وفاجأت الجميع بالتعليق عليها حيث كتبت: “هجم أحدهم الآن يدعي أنه من محكمة المطبوعات وهدد شقيقي في بيته بلا أخلاق ليتسلم تبليغاً لي من سيرين عبد النور ولما أجابه شقيقي أن عنوان مكتبي معروف رفع صوته وهدد من جديد”.

وسألت: “هل لسيرين بلطجية ترسلهم إلى بيوتات الناس؟ كيف ذلك وسيرين تعرف مكتبي أكثر من بيتها؟”.وأثارت بذلك عاصفة من التعليقات حيث انقسم المتابعون بين من هاجموها ومن دافعوا عنها.

وكانت اخر اخبار الفناة عبد النور انها تعرضت للغرق بسيارتها بسبب العاصفة “لولو” التي ضربت لبنان نهاية العام الماضي وتسببت بإغراق بعض الشوارع والبيوت ونشرت سيرين مقطع فيديو التقطته في أثناء تواجدها بالشارع وعلقت قائلة: “وصلنا بخير وسلامة الى البيت لكن منظر الناس التي علقت بسبب العاصفة يثير البكاء”.