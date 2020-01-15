  • الأربعاء , 15 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تعثرت على المسرح لكنها فازت بلقب ملكة جمال بلجيكا

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الصباح الجديد – وكالات:
لم تتوقع الفتاة البلجيكية “سيلين فان أويستل” أن يحدث معها ما حصل في اثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا للعام 2020 ، سيلين فان أويستل التي توجت بالفعل باللقب الملكي بعدما أبهرت الجميع بجمالها ونعومتها وقعت في مأزق كبير في اثناء مرورها على المنصة حيث وقعت على الأرض وسقطت منها حمالة صدرها لكنها استدركت الوضع سريعاً ونهضت بسرعة كبيرة وأكملت سيرها، لكنها تركت حمالة الصدر على الأرض ولم تبالِ لما حصل معها.
أويستل البالغة من العمر 23 عاماً نجحت بالحفاظ على هدوئها وابتسامتها برغم الموقف المحرج.
يذكر أن أويستل كانت قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة “انتويرب” لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، وتوجت بلقب “ملكة جمال مواقع التواصل”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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