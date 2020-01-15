تعثرت على المسرح لكنها فازت بلقب ملكة جمال بلجيكا

الصباح الجديد – وكالات:

لم تتوقع الفتاة البلجيكية “سيلين فان أويستل” أن يحدث معها ما حصل في اثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال بلجيكا للعام 2020 ، سيلين فان أويستل التي توجت بالفعل باللقب الملكي بعدما أبهرت الجميع بجمالها ونعومتها وقعت في مأزق كبير في اثناء مرورها على المنصة حيث وقعت على الأرض وسقطت منها حمالة صدرها لكنها استدركت الوضع سريعاً ونهضت بسرعة كبيرة وأكملت سيرها، لكنها تركت حمالة الصدر على الأرض ولم تبالِ لما حصل معها.

أويستل البالغة من العمر 23 عاماً نجحت بالحفاظ على هدوئها وابتسامتها برغم الموقف المحرج.

يذكر أن أويستل كانت قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة “انتويرب” لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، وتوجت بلقب “ملكة جمال مواقع التواصل”.