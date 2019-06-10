«عنق الغراب» جديد وحيد أبو الجول

صدرت للروائي» وحيد ابو الجول «رواية جديدة تحمل عنوان «عنق الغراب»، عن دار الدرويش للنشر والترجمة، وتقع في 182 صفحة من الحجم المتوسط، وهي الرواية الثالثة للمؤلف بعد روايتي منتصف مائل، ونهار يوم أحد، بالإضافة الى نصوص نثرية بعنوان غرق طفيف.

وحيد ابو الجول قال لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن «رواية عنق الغراب تتضمن اربعة فصول ومستهلين لهما صلة بواقع المدينة، التي هي لب الرواية، التي يخيم عليها السواد والخوف من القتل والاشباح الخارجة من الازقة وعتمة اروقة مبنى البلدية».

واضاف ابو الجول، أن «الرواية تتناول قصة حب لا وجود لها إلا في قراءة الفنجان وخيالات رجل قصير القامة، ينتهي به الحال مذبوحا في المبنى، الذي يعمل فيه حارسا ليليا وثمة احداث اخرى لا يمكن الإشارة إليها باختصار بسيط كمن ينظر الى ظله لثواني ثم يمضي إلى النهاية».

اخيرا قال المؤلف ان «الرواية هي مساحة مفتوحة لعين وفكر القارئ. واتوقع لها ان تنال حيزا من اهتمام القراء والنقاد».