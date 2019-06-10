بوست الصباح الجديد +الصباح الجديد ثقافة يونيو 10th, 2019 0 تعليق 10 views «عنق الغراب» جديد وحيد أبو الجول الدراسات النسوية في الثقافة العراقية المعاصرة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة المنتج الوطني بين الإغراق والحرائق يونيو 10th, 2019 بارزاني يؤدي اليمين القانونية ويدعو الى الالتزام بالدستور وفتح صفحة جديدة من العلاقة مع بغداد يونيو 10th, 2019 الدراسات النسوية في الثقافة العراقية المعاصرة يونيو 10th, 2019 «عنق الغراب» جديد وحيد أبو الجول يونيو 10th, 2019 «محمود السمرة والنقد الأدبي» جديد الكاتب إبراهيم خليل يونيو 10th, 2019 عيد مغترب يونيو 10th, 2019 العراق يشارك في اعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف يونيو 10th, 2019 الالكترونية تباشر بتجهيز كهرباء بغداد بمحولات متعددة القدرات يونيو 10th, 2019 كلاسيكو الزوراء والجوية.. وصراع بين الطلبة والكهرباء يونيو 10th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.