قاعة الجواهري تحتفي بالروائي علاء مشذوب

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضيف نادي السرد في اتحاد الأدباء الروائي د.علاء مشذوب، قدم الضيف القاص لؤي زهرة :» علاء مشذوب”، كاتب عراقي.. نال شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة عام 2014، وكتب بحوثاً ودراسات عديدة في مجال إختصاصه.. توالت مجاميعه القصصية: (ربما أعود إليك) عام 2010، و(الحنين إلى الغربة) عام 2011، و(زقاق الأرامل) عام 2012، و(خليط متجانس) عام 2013، و(لوحات متصوفة) عام 2017.. وفي الرواية، بدأ مع روايته (مدن الهلاك ـ الشاهدان) عام 2014، و(فوضى الوطن) عام 2014، و(جريمة في الفيس بوك) عام 2015، و(أدم سامي ـ مور) عام 2015، و(إنتهازيون … ولكن) عام 2016، و(حمام اليهودي) عام 2017، و(شيخوخة بغداد) عام 2017».

ابتدأ الروائي الحديث عن بدايات كتابته لتاريخ مدينته كربلاء وكيف حفر في تاريخ المدينة القديم وكيف توصل الى وجود اثار للديانـات الاخـرى في كربلاء مثل اليهودية والمسيحية.

تخللت الجلسة عدد من المداخلات من قبل الحضور منهـا للناقد احمد الجنديل وكانت ورقة منصفـة للضيف، تحدث عن مواضيع وشخوص واحداث روايات الدكتور علاء وبحثه المتواصـل عن تاريـخ ومدنية محافظة كربلاء والتجريـف الـذي يحصـل فـي هـذه المدينة، كما تحـدث الناقد علي الفواز والمخرج المسرحي علي الشيباني والروائي محمد علوان جبر وحميد الربيعي وحسن البحار

في ختـام الجلسـة قـدم الاتحاد لوح الجواهري للضيف الدكتور علاء مشذوب تقدير التجربته الأدبية والمعرفية.