جمعية التشكيليين فرع ميسان تستعد لإقامة معرضها السنوي الثاني

نصير الشيخ

تستعد جمعية التشكيليين العراقيين / فرع ميسان لإقامة معرضها السنوي الثاني بمقر الجمعية والذي سيعلن عن موعد إفتتاحه في الأيام القليلة المقبلة.

وعن هذا المعرض تحدث الفنان زاهد الساعدي قائلا : بمشاركة 16 فنانا وسبع فنانات وبواقع 50 لوحة زيتية متنوعة الأحجام، سيتم افتتاح المعرض السنوي لجمعيتنا ، والذي تركنا فيه للزملاء الفنانين والفنانات حرية اختيار موضوعاتهم ،لكن الأطار العام لهذا المعرض هو « جماليات المكان في البيئة العراقية « حيث ترصد عين الفنان حركة الناس وأسواق المدينة وازقتها.

وأضاف: تنوعت الأعمال الواصلة الينا من حيث الأسلوب والتقنية، بأعتمادها على الرسم الأكاديمي في التنفيذ.

جدير بالذكر، ان الجمعية في ميسان تشكل محفلا فنيا يضم كل ماهو تشكيلي جمالي وبمستويات عالية ،وان فرع الجمعية اختارلجنة من الاكاديمين لفحص الاعمال المشاركة في المعرض.

من جهته أشار الفنان حسن قاسم الياسري الى ، ان» المعرض بدورته الثانية سيكون إضافة نوعية لما عرض في العام الماضي،وذلك لأختيارنا الدقيق للوحات المشاركة وضمن موضوعة جماليات المكان بإعتمادها الواقعية والواقعية التعبيرية لأبراز خصائص وتحولات الحياة العراقية.

ولفت الى أن المعرض فرصة سانحة ومستحقة للمشاركين من الفنانين والفنانات لعرض أعمالهم وإبراز طاقاتهم الإبداعية في فن التشكيل.

بدوره، أكد الفنان فارس اللامي في قوله : يحظى هذا المعرض السنوي بدعم مباشر من جمعية التشكيليين ــ المركز العام، بإشراف من الأستاذ الفنان قاسم السبتي ومتابعته الدائمة لانجاح هذا العرس التشكيلي وأملنا بهذا المعرض ان يكون فعالية رائعة للإرتقاء بالمشهد التشكيلي الميساني وتقديم كل ماهو جمالي من قبل الفنانين والفنانات المشاركين .