  • الإثنين , 30 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

يسرى

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عادت الممثلة المصرية يسرا لتصوير مسلسلها الرمضاني المقبل “دهب عيرة” بعد توقف التصوير خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا. ويصور المخرج سامح عبد العزيز المشاهد الداخلية للعمل بمنطقة المعادي ويعمل على الانتهاء منها للحاق بالعرض في شهر رمضان كما استغل المخرج أيام توقف التصوير وبدأ في مونتاج ومكساج الحلقات التي انتهى من تصويرها. وبطبيعة الحال حرصت الجهة المنتجة على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات بين العاملين، الذين يرتدون الكمامات الطبية والقفازات. العمل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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