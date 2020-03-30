التجارة تباشر تجهيز الموطنين بمفردات البطاقة التموينية

بغداد- الصباح الجديد:

اعلن وزير التجارة، محمد العاني، اليوم الاثنين، المباشرة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.وقال العاني، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوزارة طرحت رؤيتها في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اجتماعها مع خلية الأزمة البرلمانية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي”.

وأضاف أن “فرق الوزارة الرقابية مستمرة في توفير المواد الغذائية ورفدها بالأسواق المحلية، فضلأ عن مراقبة الأسعار ومنع استغلالية ضعاف النفوس”.

وأكد العاني “مباشرة الوزارة مع خلية الأزمة تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية”، مبيناً أن “حصة الطحين الثالثة وحصة الرز الثانية مستمرة ومتوفرة في مخازن الوزارة بوفرة”.

ودعا “تجار القطاع الخاص لتجهيز مفردات المواد الغذائية وتوفيرها بالأسواق وتوفير ما يحتاجه المواطن لتجاوز الأزمة”.