قروض تشمل كل المواطنين من البنك المركزي والمصارف الخاصة لشراء وحدات سكنية

تبلغ 75 مليون دينار بفائدة سنوية 4 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، امس الاحد، تخصيص جزء من مبادرة الواحد تريليون دينار التي اطلقها البنك المركزي العراقي، ‏لدعم المواطنين في شراء وحدات سكنية بمبلغ لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار وبمدة تسديد لا تتجاوز 10 أعوام‎. ‎

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ” دعما من البنك المركزي العراقي ‏والمصارف الخاصة لحل ازمة السكن التي تعيشها البلاد منذ زمن، قررا اطلاق قرض الـ75 مليون دينار لجميع العراقيين الراغبين ‏بشراء وحدات سكنية جاهزة وبمدة تسديد 10 أعوام “، مبينا أن ” البنك المركزي وجه جميع المصارف المشاركة في مبادرة الواحد ‏تريليون دينار لتخصيص جزء من الأموال لدعم قطاع الإسكان “.

وأضاف أن ” فائدة القرض ستكون 4٪ سنويا كما أن البنك المركزي حث المصارف الخاصة بوضع فوائد تفضيلية وزيادة مستوى التنافسية ‏من خلال جعل الفائدة أقل من 4٪..



كمحاولة للتخفيف من عبء الدين من جهة وجذب الموظفين الحكوميين إلى التوطين في المصارف ‏وزيادة الشمول المالي والتقليل من الاكتناز».

ونوه طارق إلى ان «دعم المصارف الخاصة لقطاع الإسكان وتخفيف ازمة السكن ستساهم في تحريك الاقتصاد العراقي، وزيادة فرص العمل ‏كون قطاع الإسكان يساهم في تحريك القطاعات الأخرى «.