مقررة البرلمان : جلسة اليوم تستكمل القراءة الأولى للموازنة

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، أن جلسة اليوم لمجلس النواب، تتضمن استكمال القراءة الأولى للموازنة العامة لعام 2019، مبينة ان إدراج استكمال الكابينة الوزارية يتوقف على التوافقات التي تحصل خلال الساعات السابقة للجلسة.

وقالت علي امس الاثنين: أن “جلسة غد الثلاثاء – اليوم – ستشهد استكمال ما تبقى من القراءة الأولى للموازنة لتحول بعدها الى اللجنة المالية لاستكمال التعديلات عليها والمقترحات التي تقدم من النواب”.

وأضافت أن “إضافة استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية بجلسة الغد يتوقف على مدى التوافقات التي ستحصل بشأنها خلال الساعات المقبلة”.

وأوضحت ان “البرلمان لم يتسلم حتى ألان طلب الاستقالة لوزيرة التربية من الحكومة للتصويت عليها”.