برشلونة يرحل إلى ألمانيا بذكريات أليمة .. وإحصائية تبشر تشيلسي قبل مواجهة فالنسيا

اليوم.. ضمن الجولة الاولى لدوري أبطال اوروبا

العواصم ـ وكالات:

يحل برشلونة ضيفًا على بوروسيا دورتموند، بملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أورويا..وتعد المجموعة السادسة التي تضم برشلونة ودورتموند من أقوى المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث تضم بجوارهما إنتر ميلان وسلافيا براج.. ويبحث برشلونة عن استعادة دوري الأبطال هذا العام، ومعادلة رقم ليفربول (6 بطولات)، خاصة بعدما تم تدعيم الفريق بصفقات قوية مثل جريزمان ودي يونج، حيث تعود آخر مرة حقق فيها الكتلان اللقب عام 2015.

لكن برشلونة سيذهب لمواجهة دورتموند، وهو يحمل ذكريات مريرة للغاية في الأراضي الألمانية، حيث سبق وأن خاض هناك 6 مواجهات أوروبية، مع الكبيرين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ولم ينجح في الفوز على الإطلاق، فتعادل 3 مرات، وخسر في مثلهما.

اللقاء الوحيد في المسابقات الأوروبية الذي جمع بين برشلونة ودورتموند في ألمانيا، يعود لعام 1998، وتحديدًا في إياب السوبر الأوروبي، وتعادل الفريقان وقتها 1-1، لكن برشلونة وقتها فاز باللقب بحكم انتصاره على ملعبه بنتيجة 2-0.

أما الـ5 لقاءات الأخرى، فجمعت برشلونة ببايرن ميونخ، حيث كان اللقاء الأول في ذهاب نصف اليوروبا ليج (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا) عام 1996، وتعادلا بنتيجة 2-2.

اللقاء الثاني كان في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 1998، وخسر برشلونة بهدف من دون رد.. والمباراة الثالثة كان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال عام 2009، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.. أما اللقاء الرابع كان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2013، وخسر برشلونة برباعية نظيفة.

آخر رحلات برشلونة إلى ألمانيا كانت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2015، وخسر برشلونة بنتيجة 3-2، لكنه تأهل للمباراة النهائي، لسابق فوزه على ملعبه بثلاثية نظيفة.

من جانب اخر، في إطار أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يحل فالنسيا الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بملعب ستامفورد بريدج الذي سبق والتقيا على أرضيته 3 مرات في نفس البطولة، بحصيلة تعادلين وهزيمة للخفافيش.

ويعود تاريخ أول لقاء جمع بين الفريقين على ملعب البلوز إلى ذهاب ربع نهائي نسخة 2006-2007 من التشامبيونزليج، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

ولكن في لقاء الإياب على ملعب ميستايا، سقط الخفافيش على أرضهم بنتيجة (2-1) ليودعوا البطولة.. وفي النسخة التالية من المسابقة الأوروبية، التقى تشيلسي وفالنسيا مجددا، وكانت هذه المرة في دور المجموعات حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ما أدى إلى إقصاء الفريق الإسباني بعدما أصبح متذيل المجموعة.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة لفالنسيا على أرض ستانفورد بريدج، فكانت في ختام دور المجموعات لموسم 2011-2012 من التشامبيونز ليج.. وفي هذا اللقاء، تجرع فريق الخفافيش الهزيمة الوحيدة على أرض تشيلسي إثر سقوط الفريق بثلاثية نظيفة، ليحصل بذلك على المركز الثالث الذي حوله إلى بطولة الدوري الأوروبي.. وفي المباريات الـ3 إجمالا، هز فالنسيا الشباك مرة واحدة مقابل 4 أهداف في مرماه.

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بات قريبًا من اللحاق بمباراة سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره سلافيا براج، اليوم الثلاثاء ، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب جوسيبي مياتزا.. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي فإن لوكاكو شارك في جزء خفيف من مران اليوم حتى لا تتفاقم إصابته، وبالتالي بات قريبًا من اللحاق بالمباراة.. وبدأ لوكاكو مباراة إنتر ميلان وأودينيزي، السبت، في الدوري الإيطالي، التي حسمها إنتر بهدف من دون رد، لكنه خرج قبل نهاية المباراة بسبب إصابة في الظهر.