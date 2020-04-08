ترامب: ربع مليون شركة تقدمت بطلبات قروض خلال الأزمة

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نحو ربع مليون شركة تقدمت بطلبات قروض للمساعدة على تخطي تداعيات جائحة كورونا.

وقال ترامب، في اجتماع مع أصحاب بعض الشركات الصغيرة، في البيت الأبيض امس الثلاثاء، “عملنا على صرف 70 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ولم نصل إلى هذه الأرقام من قبل”.

وأشار إلى أن “الشركات الصغيرة توظف نحو 30 مليون شخص ويعملون على إعادة الأمور إلى طبيعتها”.

وتوقع ترامب أن تكون هناك حاجة إلى صرف مزيد من الأموال كمساعدات للشركات في ظل الأزمة الحالية، وقال: “يبدو أنه سيكون هناك المزيد في الأرقام لأن المال سينفد قريبا وسنضطر للحصول على المزيد”.

وأوضح ترامب ان تشريع يقضي بصرف 250 مليار دولار للحفاظ على أجور العمال في الشركات وعدم فصلهم، مضيفاً: “يبدو أننا سنحتاج إلى هذا البرنامج”.

وقال وزير الخزانة ستيف منوشين والذي كان يجلس بجانب ترامب مع مسافة التباعد الاجتماعي في المؤتمر الصحافي “إن الرئيس طلب منا أن نعود إلى الكونغرس لطلب أموال أكثر”.

وأضاف “أريد أن يوافق الكونغرس على 250 مليار دولار إضافية لبرنامج إغاثة الشركات الصغيرة بحلول يوم الجمعة”.

وأشار إلى أن هذا المبلغ ستجري إضافته إلى “برنامج إغاثة تم إطلاقه يوم الجمعة الماضي بقيمة 350 مليار دولار للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي كورونا”.