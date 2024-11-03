الانضباط تحرم حكم بالصالات ثلاثة أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، في مقرِّ الاتحادِ، لمناقشةِ شكوى مدير دائرة الحكام ضد الحكم (علي فاضل جهاد)، حيث ذكرَ إنه بعد فشله في الاختبارِ البدنيّ قامَ بالتجاوز وبالكلام والصوت العالي، وبطريقةٍ بعيدةٍ عن الخلق الرياضيّ، وعدم احترام مدير دائرة الحكام في الملعب، واتهامه بعدم العدالةِ وعدم إدارةِ الاختبارات بالشكل الصحيح، وهذا أمام أنظارِ جميع الحكام، وبعد ذلك حضرَ إلى مقر الاتحاد، وعاود التجاوزَ وبشكلٍ معيبٍ وباستهزاءٍ، وقال إنكم غير عادلين وصلاتكم غير مقبولةٍ وبطريقةِ الاستهزاء وعدم الاحترام.. عليه ولما تقدم قررت اللجن: حرمان حكم الصالات (علي فاضل جهاد) لمدة ثلاثة أشهر من ممارسةِ التحكيم أو أي نشاطٍ رياضيّ استناداً لأحكام المادة 36/5 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.. وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.