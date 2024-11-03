سعد شهاب: المباريات التجريبية أسهمت في تعزيز لغة الانسجام بين اللاعبين

فلاح الناصر

يفتتح فريق نادي الصليخ بكرة القدم شوطه في مباريات دوري الدرجة الأولى الخميس المقبل الموافق 7 من شهر تشرين الثاني الجاري عندما يحل ضيفا على فريق نادي الكفل في محافظة بابل، وفريق الصليخ يقوده المدرب سعد شهاب ويساعده سلام بدران وتحسين نكه والكابتن منعم فليح مرباً للحراس والدكتور حيدر طالب جاسم مدرباً للياقه البدنية.

فريق نادي الصليخ الذي يرٍاس إدارته اللواء علاء كاطع، يتطلع إلى تقديم الأفضل في مباريات الدوري الجديد وهو سيلعب بضمن المجموعة الجنوبية التي تضم إلى جانبه أندية “الجيش والحشد الشعبي والكفل والصادق والسماوة والقرنة والكوفة والفرات والديوانية.

يقول المدرب سعد شهاب: أتطلع في تجربتي التدريبية مع الفريق الى تقديم الأفضل وقيادته إلى المنافسة على الفوز بإحدى بطاقات الانتقال إلى دوري الدرجة الممتازة بكرة القدم للموسم المقبل، معربا عن ثقته بدعم إدارة النادي وتعاون الملاك التدريبي وجهود اللاعبين في الملعب، وأشار إلى انه قام ببناء فريق جديد بتشكيلة متكاملة لكرة الصليخ بعد ان حل الفريق السابق، وهذا اخذ منه وقتا من جانب الاختيار ثم الاختبار للوقوف على الأفضل من اللاعبين.

وتابع ان الفريق بدأ تدريباته في شهر أيلول الماضي، ثم دخل أجواء المباريات التجريبية التي حقق فيها الفوز على الأمواج الموصلي بهدف وعلى السماوة بهدف أيضا وعلى الخالص بهدفين نظيفين وبالنتيجة ذاتها على فريق رديف الطلبة وأيضا على الكفل وعلى الجوهرة بثلاثية نظيفة وتعادل امام التجارة سلبا من دون اهداف وامام فريق الحسين بهدفين لمثلهما، في حين خسر امام الجيش وديالى بهدف من دون رد تواليا وامام أمانة بغداد والطلبة والنفط بهدف مقابل هدفين تواليا.

وذكر شهاب ان المباريات التجريبية أسهمت في تعزيز لغة الانسجام بين اللاعبين واوصلت الفريق إلى درجة متقدمة جدا من الجاهزية للمباريات الرسمية، منوها إلى ان الفريق عانى في المباريات من تعرض اكثر من لاعب إلى الإصابة سيما في مركز الارتكاز، مشيرا إلى ان اللاعب الموريتاني المحترف يعقوب سيلتحق بالفريق في هذا الأسبوع وربما يغيب عن لقاء الفريق الأول امام نادي الكفل، وأضاف انه يملك الثقة بجميع لاعبي نادي الصليخ في تسجيل نتائج إيجابية في مباريات المجموعة الجنوبية بدوري الدرجة الأولى للموسم 2024/2025 الذي سيفتتح يوم الخميس المقبل باذن الله.

والمدرب سعد شهاب، يملك شهادة B التدريبية الآسيوية، ويترقب المشاركة في دورةA، سبق له ان امضى نحو 27 عاما ًمن بداياته لاعبا حتى التدريب الذي ولجه عام 2010 في نادي حيفا الرياضي، وعمل في ابسط الظروف وقدم العديد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأندية الأخرى، وكان يرتبط روحيا بالنادي الذي قدمه إلى الأضواء في عقد التسعينيات من القرن الماضي وقتذاك كان الفريق يلعب في دوري الأضواء.

وخاض المدرب سعد شهاب تجربة تدريبية قصيرة في قيادة نادي آل بدير من الديوانية وتمكن من الحفاظ على الفريق بمركز جيد في وقت تسنم المهمة وكان الفريق متذيلا للمراكز الأخيرة الا انه نجح في الارتقاء به نحو مواقع متقدمة.