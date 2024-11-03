بناء الاجسام يقيم دورة تدريبية تأهيلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقيم الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية دورة تدريبية تأهيلية للمدربين الغير مشتركين سابقاً في الدورات التدريبية التي أقامها اتحادنا سابقاً (لكلا الجنسين) للمدة من 7-8-9 من شهر تشرين الثاني الجاري في بغداد لغرض تطوير مهاراتهم التدريبية ومنحهم الشهادات التدريبية من اجل ممارسة مهنة التدريب في المراكز التدريبية التخصصية، واعلن الاتحاد شروط المشاركة في الدورة التدريبية بأن يبلغ المتقدم 25 عاما غما فوق وان يكون ممارسا ولديه خبرة تدريبية، كما حدد شهادة الدراسة المتوسطة كحد ادنى للمدرب، داعيا ممن توفر فيه الشروط إلى مراجعة مقر الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام الكائن شارع فلسطين قرب اللجنة الأولمبية.