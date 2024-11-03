المبارزة يشارك بمدرب ولاعبة في معسكر كوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت في مدينة بوسان الكورية فعاليات معسكر الاتحاد الدولي للمبارزة الذي أقيم للمدة من 20 إلى 30 تشرين الأول الماضي، بمشاركة المدرب العراقي صلاح حسن واللاعبة الشابة زهراء خضير، في خطوة تبرز عمق التعاون بين الاتحاد العراقي للعبة ونظيريه الدولي والآسيوي.

وجاءت هذه المشاركة لتعكس حرص الاتحاد العراقي على تنمية مهارات الكوادر التدريبية واللاعبين الشباب عبر إتاحة الفرص لهم في مثل هذه البرامج الدولية، وذلك بعد نجاح مشاركة المدربين العراقيين في معسكر الفلبين الذي نُظم في وقت سابق، حيث يسعى الاتحاد لإشراك المدربين الشباب وصقل مهاراتهم ضمن بيئات تدريبية عالمية.وأعربت إدارة معسكر كوريا عن تقديرها للجهود التي يبذلها الاتحاد العراقي لتطوير رياضة المبارزة في العراق، مثمنةً التزامه بتقديم أفضل الفرص للمدربين واللاعبين الشباب، مما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.