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اليوم.. الكرة الطائرة يسعى للتعويض عربيا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يسعى منتخبنا الوطني للكرة الطائرة اليوم الاحد الى التعويض وهو يلاقي نظيره التونسي في البطولة العربية التي افتتحت أول أمس في البحرين بمشاركة 8 منتخبات تم توزيعها بين مجموعتين، ضمت الأولى منتخبنا والبحرين وتونس وسلطنة عمان، في حين تألفت الثانية من قطر والسعودية والكويت والأردن، وكان منتخبنا الوطني بدأ المنافسة في مباراته الأولى اول أمس بالخسارة امام البحرين بثلاثة أشواط من دون مقابل أتت على النحو التالي(٢٩-٢٧)(٢٥-٢٣)(٢٥-٢٠).. في حين فاز تونس على عمان في الجولة الأولى بثلاثة أشواط من دون رد.يشار إلى ان منافسات دور المجموعات ستكون لغرض ترتيب المراكز فقط، حيث تتأهل جميع المنتخبات إلى الدور ربع النهائي لخوض غمار أدوار خروج المغلوب

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