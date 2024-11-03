وطني اليد يواصل التحضير لملاقاة إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد في بالمعسكر التدريبي بقاعة نادي الجيش الساعة 8 مساء استعدادأً لملاقاة المنتخب الايراني يومي 6 و 8 من الشهر الجاري.. و قد اوضح عضو الاتحاد كاظم كامل ان الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني المكون من قتيبة احمد مديرا فنيا ومحي صلاح ومحمد كاظم مدربين وكاظم ناصر مدرباً للحراس وفلاح حسن محللا فنيا.. قد وجه الدعوة إلى اللاعبين من نادي الكرخ مصطفى محمد احمد ومحمد علي مهدي و زين العابدين محمد جاسم وسهند اشرف واحمد طارق عبدالله وماجد عبد الرضا شعلان وجاسم غصاب محمد وطه فرقد زبير، ومن نادي الشرطة احمد مكي صالح وعبد الكريم حسن علي رؤوف وحسن ابراهيم صالح وعلي عبد الرضا، ومن نادي الجيش علي رعد عبدالله نوار وعلي صلاح كاظم وجعفر صباح داود، ومصطفى قحطان إبراهيم، ومن نادي الحشد الشعبي وائل حافظ نعيم ومنتظر قاسم جبر وسجاد ناصر حمودي واحمد خالد عدنان وسجاد طالب شنته، ومن نادي الناصرية مصطفى محمد فائق وسجاد عامر صيوان.

من جهة أخرى، تمكن فريق الحشد الشعبي، أول أمس، من الفوز على نظيره المسيب، فيما حقق نادي ديالى الفوز على بلدية البصرة في دوري النخبة لكرة اليد، فريق الحشد الشعبي، تمكن من الفوز على نظيره المسيب بنتيجة 37 مقابل 14.وفي مباراة أخرى حقق نادي ديالى الفوز على بلدية البصرة بنتيجة 31 مقابل 20، ضمن المرحلة الأولى للدور الثاني من دوري النخبة لكرة اليد.