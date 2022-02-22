غدا.. إجراء خمس مباريات في الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز

المنتخب النسوي لكرة الصالات يشارك في بطولة غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح يوم غد الخميس الموافق 24 شباط الجاري مباريات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز بإجراء خمس مباريات، فيلعب النفط والميناء في ملعب الأول في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويلتقي سامراء في ملعبه بفريق القاسم في الساعة 2 ظهرا، ويتواجه الديوانية والكهرباء في التوقيت ذاته بملعب الديوانية، ويضيف الصناعة فريق نفط ميسان في الساعة الثالثة والنصف عصرا، وفي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة القمة الجماهيرية بين الزوراء والطلبة في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة 25 شباط، ففي ملعب النجف الدولي تجرى مباراتين، الأولى في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بين فريقي النجف وأربيل، تعقبها في الساعة السادسة مساء مباراة نفط الوسط والكرخ، وفي ملعب الشعب الدولي تقام مباراتين، الأولى بين الشرطة ونفط البصرة في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا، تعقبها في الساعة الثامنة والرابع مساء مباراة الجوية ونوروز، وفي ملعب بغداد يلتقي أمانة بغداد وزاخو في ملعب الأول.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، يليه الطلبة بـ 43 نقطة متفوقا على الزوراء بفارق الأهداف، ثم الجوية رابعا وله 41 نقطة، وفي مقدمة الهدافين يأتي محمود المواس السوري لاعب الشرطة وله 14 هدفا ثم الجزائري لهواري طويل لاعب الزراء برصيد 10 اهداف وفي المركز الثالث يأتي مهيمن سليم ملاخ لاعب الكهرباء ومهند عبد الرحيم من نفط الوسط ولكل منهما 8 اهداف.

إلى ذلك، اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ المركزي لكرةِ القدم، أول أمس، في مقرّ الاتحاد، بحضور رئيسِ اللجنة وأعضائها، واطلعت على بعضِ الحالاتِ المُؤسفة التي حصلت في عدة مبارياتٍ، واتخذت فيها قراراتٍ قابلة للاستئناف، وكما يلي: -اطلعت اللجنةُ على مقطع الفيديو الذي انتشرَ في وسائل الإعلام المُختلفة بخصوص تجاوزِ لاعب نادي الشرطةِ الرياضي الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم)، على مساعدِ مدرب نادي أربيل الرياضي، في المباراةِ التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الدوري الممتاز للجولة الثانية والعشرين، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب نادي الشرطة الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم) مباراتين مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي، استنادًا إلى أحكام المادة ٥٠/ثالثًا انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية.

واطلعت، أيضا، على التقريرِ المُقدم من قبل مشرفِ مباراة فريقي أمانة بغداد ونفط البصرة ضمن الجولة (١٥) من دوري كرة الصالات والشاطئية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، ولاحظت وجودَ تجاوز من قبل لاعبِ نفط البصرة الذي يحمل الرقم (١١) (يحيى أسعد) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب نادي البصرة (يحيى أسعد) مباراتين استناداً إلى المادة ٤٧/ صالات، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية.

من جانب اخر، وافقَ اتحاد غربي آسيا على إقامةِ بطولةِ اتحاد غربي آسيا الثالثة لكرةِ الصالات للسيدات للمدة من ١٥ إلى ٢٢ حزيران ٢٠٢٢، وباستضافة الاتحادِ السعودي لكرةِ القدم.. ويشاركُ في البطولة إلى جانب الاتحاد السعودي المُستضيف كلٌ من اتحادات: البحرين، الكويت، فلسطين، الإمارات، العراق.

وشهدت الأجندةُ المُوافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسي لأندية السيدات على أجندة اتحاد غربي آسيا لعام ٢٠٢٢، مع تكليفِ الأمانة العامة تحديد المُستضيف وتثبيت موعدها بما يتناسب مع أجندةِ الاتحادات الأعضاءِ وفتح باب المشاركة بشكلٍ لاحق.ويسعى الاتحادُ إلى إقامةِ هذه البطولة تماشياً مع استراتيجية تطوير الكرة النسوية في المنطقةِ التي تهدفُ إلى تنظيمِ أكبر عدد من البطولات التي تتناسبُ مع أجندات الاتحاداتِ الأعضاء التي بدأت مؤخراً بتطوير كرةِ القدم النسويّة من خلال تنظيم بطولات الصالات، ما يمنح أكبَر عدد من اللاعبات الفرصةَ للتنافس على المستوى الإقليمي وتحفيز الاتحاداتِ على الاستمرار بعملية التطوير.وستتم دعوةُ بطل الدوري لموسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أي آخر موسم تم لعبه بشكلٍ رسمي تابعٍ للاتحادات الأعضاء للمُشاركة في البطولة والتوصية بالمضي بإجراءات الطلبِ من الاتحادِ الآسيوي لاعتماد بطل بطولات اتحاد غربي آسيا للمشاركةِ تلقائياً في النهائيات القارية للسيدات .

وإلى جانبِ ذلك، تمت الموافقةُ على إقامةِ بطولة اتحاد غربي آسيا الثالثة للشابات مواليد (٢٠٠٤ – ٢٠٠٨) خلال المدة من ١٥ إلى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٢، باستضافةِ الاتحاد اللبناني، مع اعتماد استراتيجية دعوةِ فرقٍ من خارج منطقة غربي آسيا. وتتضمنُ الأجندة، أيضاً، إقامةَ بطولة اتحاد غربي آسيا الثالثة للناشئات مواليد (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) خلال الفترة من ١ إلى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢، مع تكليفِ الأمانة العامة لاتحاد غربي آسيا تحديد المُستضيف بشكلٍ لاحق وفتح باب المشاركة.