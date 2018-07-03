التجارة تقر توصيات لجنة اعتماد أجورالخدمة مع بافان الإيطالية

نفّذت برنامج إنتاج وتوزيع الطحين للتموينية

متابعة الصباح الجديد:

اقرت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة توصيات لجنة اعتماد اجور الخدمة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها من خلال تنفيذها لبرنامج انتاج وتوزيع الطحين لصالح برنامج البطاقة التموينية .

واوضح مدير عام الشركة المهندس طه ياسين عباس خلال ترؤسه اجتماع الجلسة السادسة لمجلس الادارة ان الاجتماع تناول عدة مواضيع مهمة تخص عمل وسياسة الشركة منها بحث موضوع التسوية للمبالغ المترتبة على شركة بافان الايطالية (اوكرم) سابقا التي استوردت عددا من المطاحن المصنعة فيها عبر توريد معدات وادوات احتياطية باسعار مخفضة .

واشار المدير العام الى ان الاجتماع ناقش كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بالامور المالية للشركة ونظام الحوافز الانتاجية للعاملين بالمطاحن الحكومية واتخذ القرارات والتوصيات المناسبة ازاء كل منها ، ذاكرا ان الاجتماع كان بحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وعضو مجلس الادارة ابتهال هاشم صابط . من جانب اخر تابع المدير العام قيام لجنة فنية مشتركة لزيارة لمطاحن محافظة ذي قار لمتابعة خلطات الحبوب المجهزة وعمل المختبرات فيها والتي يترأسها المشرف على مختبرات المنطقة الجنوبية الدكتور علاء محمد .

ولفت المدير العام الى ان اللجنة كلفت بمتابعة نوعية خلطات الحبوب المجهزة للمطاحن ومتابعة عمل المختبرات وذلك لضمان انتاج نوعية جيدة من الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية ومطابق للمواصفات المعتمدة ويكون صالحا للخبازة ، حيث اشرفت اللجنة على تجارب الخبازة الموقعية في المطاحن التي جرت زيارتها ، وكانت النتائج ايجابية فيما ابدت اللجنة بعض التوجيهات الخاصة بعمل المختبرات واجراء الفحوصات المتعلقة بخلطات الحبوب والطحين المنتج لضمان ايصال طحين مطابق للمواصفات وصالح للخبازة الى العائلات المشمولة بنظام البطاقة التموينية ، اضافة الى لقائها باعضاء المجلس المحلي لناحية الفجر حيث قدمت شرحا عن مراحل عملية الطحن واهم واجبات الشركة المتمثلة بانتاج وتوزيع الطحين المطابق للمواصفات المعتمدة على وفق برنامج البطاقة التموينية والاشراف والمتابعة لعمل المطاحن المكلفة بالانتاج .

وكانت الشركة العامة لتجارة الحبوب اعلنت عن استمرارها بتسلم وتفريغ كميات الحنطة المستوردة الواردة عبر ميناء ام قصر لدعم مفردات البطاقة التموينية.

وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي ان هذه الكميات هي من حمولات ثلاث بواخر والبالغة بحدود ( 150) الف طن ومن المناشئ الكندية والاسترالية والاميركية وذلك ضمن تعاقدات الوزارة لتأمين هذه المادة لحساب الحصة التموينية .

واشار المدير العام الى ان مواقع شركته استنفرت طافاتها خلال عطلة الجمعة والسبت لتسلم تلك الكميات لتعزيز ارصدتها لتامين خلطات المطاحن من هذه المادة وتجهيزها للمطاحن ضمن الحصص المقررة لكل مطحنة الى جانب استمرار مناقلة الحنطة المحلية الى بقية المواقع على وفق الخطة التسويقية التي اعدها قسم التسويق في الشركة .

ولفت المدير العام الى وصول (3) شاحنات محملة بالحنطة الاسترالية الى سايلو تكريت وشاحنة واحدة حنطة كندية الى مجمع حبوب الدور ، فيما تسلم المجمع المخزني (6) شاحنات محملة بالحنطة الاسترالية، اما سايلو بازوايا في محافظة نينوى فقد وصلت (9) شاحنات من الحنطة المستوردة وسايلو بعقوبة تسلم شاحنتين من الحنطة الاميركية .

واكد المدير العام وصول (5) شاحنات من الحنطة الاسترالية الى سايلو السماوة ، اما سايلو الرمادي فقد تسلم كمية (41) الف طن من الحنطة الاسترالية بواقع شاحنة واحدة كما تسلم سايلو الناصرية (37) شاحنة من الحنطة المستوردة ، لافتا الى ان الملاكات الفنية والمختبرية باشرت عملها بتفريغ الشاحنات اذ ان صومعة خان بني سعد قامت بفحص وتفريغ (11) شاحنة محملة بكمية اكثر من (400) طن اضافة الى فحص وتسلم (15) شاحنة من الحنطة الاسترالية البالغه اكثر من 600 طن .

من جانب اخر كشف المدير العام مواصلة مواقع صلاح الدين والديوانية بتجهيز المطاحن لحصة شهر نيسان حيث باشر سايلو خان بني سعد بتجهيز مطحنة المقداد الحكومية بكمية (11640) طنا وتجهيز المطاحن الاهلية لشهر اذار بكمية تزيد على الـ(154) طنا وعن حصة شهر نيسان جهزت كمية (125,920,0 ) طنا اضافة الى تحميل شاحنات من صومعة تكريت الى سايلو التاجي وكذلك استمرار سايلو خان بني سعد بتسلم الحنطة المحلية الواردة من مركز تسويق النعمانية في محافظة واسط .

يذكر ان الشركة قد استكملت غرفة عمليات لمتابعة العمل في جميع المواقع وخلال الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية .