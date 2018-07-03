العراق والأردن يبحثان تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بمكتبه الرسمي مع السفير الاردني لدى العراق الدكتور منتصر جعفر عقلة الزعبي سبل تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وبين الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين العراق والاردن ، مؤكدا اهمية ادخال جميع الاتفاقات مع الاردن حيز التنفيذ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بما يسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ، داعيا رجال الاعمال الاردنيين والشركات الاردنية للعمل مع شركات وزارة الصناعة والمعادن والاسهام الفاعل في بناء قاعدة صناعية متطورة في العراق وبما يحقق التكامل الصناعي بينهما .

وناقش السوداني خلال اللقاء مستجدات انشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود العراقية – الاردنية والاجراءات المتخذة بهذا الشأن وموضوع الاعفاءات الكمركية على السلع الاردنية والاجراءات المتبعة بهذا الخصوص وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

ومن جانبه ابدى السفير الاردني رغبة بلاده بالعمل المشترك مع العراق و زيادة التعاون والتنسيق من اجل التوصل الى نتائج تلبي مصالح البلدين الشقيقين كما واكد استعداد المستثمرين ورجال الاعمال للعمل في العراق واقامة مشاريع مستقبلية واعدة من اجل تحقيق طموحات الشعبين العراقي والاردنـي.

كما ناقش الوزير مع رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي المسعودي عددا من المواضيع التي تتعلق بتقديم الدعم والاسناد للقطاع الخاص في المجال الصناعي اضافة الى تشجيع الاستثمار والشراكة وتهيئة المناخ المناسب لذلك لتعزيز وتنمية الاقتصاد العراقي .

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من المواضيع منها تدارس امكانية انشاءمعامل لانتاح السكر من التمور ومعامل اخرى لتعليب التمور والدبس عن طريق الاستثمار اضافة الى استعراض امكانية الاستثمار في معمل البطاريات التابع الى وزارة الصناعة والمعادن حيث استعرض رئيس واعضاء المجلس امكانيات القطاع الخاص وتجربته وخبرته في المجال الصناعي حيث يقوم المجلس بأستقطاب واستقدام المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة في تخصصاتهم تواصلا مع جهود وزارة الصناعة والمعان بدعم الاستثمار والمستثمرين .

واكد الوزير على ان دعم القطاع الخاص مهم جدا من خلال تشريع القوانين الداعمة لعمله مثل قانون الاستثمار ، مشيرا الى ان الوزارة طموحة وساعية الى ابرام شراكات ناجحة مع شركات معروفة ورصينة خصوصا وان هناك فرصا كبيرة للاستثمار انسجاما مع توجه الدولة العراقية في الوقت الحاضر وأن لدى الوزارة خبرة في جميع المجالات ومنها الصناعات الغذائية ولديها ملفات استثمارية للكثير من المصانع ومنها مصنع البطاريات بالامكان الاتفاق عليه مستقبلا .