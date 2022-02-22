أبطال كرة الهدف يحققون فوزهم الثالث في دورة غربي آسيا

لاعبان عراقيان يحققان التفوق بفعالية كرة الريشة

هشام السلمان

حقق المنتخب الوطني العراقي لكرة الهدف عصر أمس الثلاثاء فوزه الثالث على التوالي في دورة العاب غربي آسيا في البحرين بعد ان تمكن من هزيمة منافسه المنتخب القطري بنتيجة ( 13 – 5 ).. يُذكر المنتخب العراقي فاز على البحرين بنتيجة ( ١٠ – صفر ).ثم فاز ظهر على السعودية بنتيجة ( ١١ – ١ )، وفاز أمس على المنتخب القطري.. كما حقق العراق أول فوز بمنافسات كرة الريشة عن طريق فوز اللاعبان علي عدنان وكرار حيدر.. يُذكر لهذه اول بطولة خارجية يشارك بها اتحاد كرة الريشة الذي تأسس مؤخراً.

ويُشارك العراق حاليا في فعاليات دورة العاب غربي اسيا التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة للمدة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر شباط الجاري وتضم الدورة سبعة العاب هي العاب القوى والاثقال والبوتشيا وكرة الهدف وتنس الطاولة وتنس الريشة وكرة السلة على الكراسي ويشارك العراق في ست العاب باستثناء كرة السلة.

وسجل العراق حضور ايجابي منذ النسخة الاولى للدورة التي انطلقت عام ٢٠١٧ في الإمارات والتي تمكن العراق من الفوز بنسختها الاولى بعد ان جمع ٤٧ وساما ملونا جاءت عن طريق المشاركة بخمسة العاب وهي بحسب انجازاتها في الدورة آنذاك وكما يلي : العاب القوى فقد حصل على ١١ وساما ذهبيا و١٧ وساما فضيا و٣ أوسمة برونزية ، ثم رفع الاثقال حقق في الدورة الأولى ٥ اوسمة ذهبية و٢ فضية ومثلهما برونزية ثم تنس الطاولة حصل على ٢ ذهب و ١ فضة و٢ برونز وكرة السلة ١ ذهب وهو الوسام الذي توج به العراق بطلا لأول دورة لغربي آسيا وحصل منتخب كرة الهدف للمكفوفين على الوسام الذهبي لتكون حصيلتنا في أول دورة ٤٧ وساما ملونا منها ٢٠ وساما ذهبيا ٢٠ وساما فضيا و٧ اوسمة برونزية.