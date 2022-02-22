شرار حيدر .. المدافع الصلب في تشكيلات الأندية والمنتخبات الوطنية

ذكريات من الماضي

محمد نجم الزبيدي

عندما نتحدث عن النجوم السابقين الذين انجبتهم الكره العراقية ونالوا الاعجاب والتقدير من المتابعين لهم واستطاعوا من تمثيل الكره العراقية على الصعيدين العربي والآسيوي ورفعوا رايى العراق عالية خفاقة في سوح الملاعب المختلفة أمثال عمو بابا وهشام عطا عجاج وقاسم زوية ونوري ذياب وجمولي (جميل عباس ) وجبار رشك ورحومي جاسم وحسين هاشم وشامل فليح وحسن بله وصاحب خزعل وكوركيس اسماعيل ومحمد نجم (شعيطه ) وشامل طبرة وفلاح حسن ورعد حمودي وكاظم شبيب وعماد هاشم ومجبل فرطوس ودكلص عزيز وعبد كاظم علي كاظم حسين سعيد جليل حنون علاء احمد وعبد الرزاق احمد وهادي احمد واحمد راضي وعلي هادي وسمير كاظم وراضي شنيشل وعدنان درجال وعلي كاظم وابراهيم علي وعادل خضير ونزار اشرف وجمال علي ومهدي عبد الصاحب وجمال صالح وعلاء كاظم وحبيب جعفر وايوب أوديشو وماهر عقله ومحمد جاسم وعماد جاسم وهادي الجنابي ومحمد طبرة واخرين واللاعب المتألق في خط الدفاع للمنتخب الوطني والعسكري شرار حيدر هو احد اولئك الابطال الافذاذ حيث انه يعد من الاعبين الذين يمتلكون عضلات جسمانية قوية وبرز كنجم من نجوم الكره العراقية

البداية لشرار حيدر

كانت ولادة اللاعب شرار حيدر عام 1968 وبعدها مارس كره القدم في الازقة الشعبية ومثل المنتخبات المدرسية ومن ثم برز بعدها اسم لامع من خلال مسيرته كلاعب مثل العديد من الفرق وخاصة الاندية الرياضية حيث لاعب لفريق نادي الرشيد الكرخ حاليا ومثل فريق الطلبة والقوه الجوية ولعب في منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي و الوطني

المشاركات

اذا رجعنا الى الماضي نجد ان شرار حيدر كانت له العديد من المشاركات مع المنتخب الوطني العراقي والمنتخب العسكري لكرة القدم في عام 1998 وهو يحمل بكالوريوس في الإعلام من كلية الآداب جامعة بغداد لدورة 1989 -1990 وبعد عام 2003 اتجه الى العمل الإداري وعمل في الهيئة المؤقتة للإدارة شؤون الرياضة العراقية .

رئيسا لنادي الكرخ

تولى شرار حيدر منصب رئيس نادي الكرخ الرياضي ورئيسا لمجلس الاندية الرياضية وعمل كنائب اول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وكان عمله من خلال هذا المنصب رائعا وجميلا باعتباره هو ابن الرياضة العراقية وحامل راية العراق كرياضي بارع في مجال كرة القدم.

العمل الإعلامي: كان لشرار حيدر انتقالة إلى الدخول في معترك الصحافة والإعلام خاصة عمل في جريدة الزمان الدولية و التي تصدر في لندن فتولى شرار حيدر رئاسة القسم الرياضي فيها من عام 2000-2003 بعدها انتقل الى العمل في جريدة المؤتمر كرئيس لقسمها من عام 2003 و لغاية 2004.

اعتزازه بشخصيات رياضية

يعتز شرار حيدر بالعديد من الشخصيات الرياضية التي عملت في الجانب الرياضي امثال المرحوم اكرم فهمي و المرحوم اسماعيل محمد المرحوم اللواء نشأت ماهر السلمان والمرحوم فهكي القيمقجي و المرحوم اللواء فوزي عسكر و العميد الدكتور عبد اقادر زينل و اللواء خالد توفيق لازم و العميد عبد الصمد اسماعيل خليل و الاستاذ مؤيد البدري والاستاذ معن البدري واخرين.

اعتزازه بالمدربين

من المدربين الذين قادوا الكره العراقية وان شرار حيدر يعتز كثيرا بهم أمثال» عبدالاله محمد حسن وعمو بابا واكرم سلمان وأنور جسام وجرجيس الياس وناجح حمود وعبدالاله عبد الحميد» واخرين، نعم هكذا كانت حياة هذا اللاعب الفذ و المتألق شرار حيدر الذي يتصف بالأخلاق الحميدة وصاحب النخوة لعربية الاصيلة ويطبق فعلا شعار الرياضة (حب وطاعة واحترام ) ونتمنى له كل التوفيق و الحب و التقدير و الاحترام لما يستطيع ان يقدمه للرياضة العراقية و للحركة الرياضي في نادي الكرخ.