العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع العراق مذكرة تفاهم مع الاردن في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في اطار التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم .

وذكر بيان لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “في إطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ( تم توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية ) على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا {MENAFATF}” مشيرا الى ضرورة ” توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة”.

وبين ان التوقيع جاء “استناداً الى ما ورد في البند اولاً من المادة {29} من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 “.

وكان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقع مذكرة تفاهم ثنائية مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة لمملكة الدنمارك بتاريخ 20/2/2019، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في مملكة بلجيكا بتاريخ 25/2/2019، هذا ويسعى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوقت الراهن الى ابرام المزيد من مذكرات التفاهم الثنائية مع الوحدات النظيرة لما له من اثر إيجابي ينعكس على محاربة الجريمة المالية بشكل خاص ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل عام”.