مشروع تحلية مياه البحر في البصرة يدخل حيز التنفيذ

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع أمس الأحد عقد مشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة مع كبريات الشركات الاستشارية في مجال تقنيات المياه وهي (شركة ILF النمساوية) لأعداد المخططات الرئيسة والتصاميم النهائية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة تصل الى مليون متر مكعب.

وذكر بيان لوزارة الإعمار والإسكان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “هذا المشروع يُعد الاول من نوعه في العراق باستخدام تقنية تحلية مياه البحر التي تتطلب اعداد دراسات وتصاميم خاصة به، وبتوقيع هذا العقد سيدخل المشروع حيز التنفيذ لأيجاد معالجة حقيقية ونهائية لمشكلة شح مياه الشرب في البصرة ومناطق شمال البصرة الى قضاء الفاو ولغاية عام 2060”.

وأضاف ان “الوزارة تتجه كما فعلت كل دول العالم لتحلية مياه البحر وهي الخطوة الاولى لنا في هذا المجال وبالامكان خلال ثلاثة اشهر القادمة البدء باستقبال العروض والتعاقد على انجازه خلال فترة من (3-4) سنوات لتنتهي مشاكل شحة مياه الشرب في البصرة بسبب اختلاف نسب الملوحة ومناسيب المياه في شط العرب كون مشاريع الماء تصمم وفق نسب ملوحة شبه ثابتة وهذا الاختلاف الكبير بالاضافة الى تهالك القنوات والخطوط الناقلة ادى الى توقف بعض الماء سابقاً”.

وبارك وزير الاعمار بنكين ريكاني “للوزارة ولأهالي البصرة توقيع عقد هذا المشروع الذي يوفر الوثائق الاساسية الي تمكن الحكومة والمؤسسات المعنية من تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر.