اوغلو: اردوغان يزور العراق نهاية العام الجاري ونعتزم رفع حجم التجارة الى 20 مليار دولار

أكد التعاون في قضية المياه وقتال العمال الكردستاني

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش اوغلو، ان بلاده تعتزم رفع تبادلها التجاري مع العراق حتى 20 مليار دولار، وفيما أشار الى ان تركيا ستتعاون معه للقضاء على حزب العمال الكردستاني، اكد ان رئيس بلاده رجب طيب اردوغان سيزور البلاد نهاية العام الجاري، وان في النية فتح قنصليتين لها في النجف وكركوك.

وقال اوغلو في تغريدة له على تويتر خلال زيارته العاصمة بغداد التي وصلها امس الاحد “هدفنا رفع التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار سنوياً، والقتال معا للقضاء علي حزب العمال الكردستاني”.

وأشار اوغلو الى قرض بلاده الذي تعهدت به في مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق” مبينا انه “سيستخدم الـ 5 مليارات دولار المتعهد بها لإعاده مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المناطق التي دمرها داعش”.

كما أعلن وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم عقد في بغداد ان” الرئيس اردوغان سيزور العراق نهاية العام للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى”.

واضاف، انه”ناقش مع نظيره العراقي اعادة فتح القنصليات التركية في البصرة والموصل، بعد ان انتصر العراق على تنظيم داعش”، مبينا ان”تركيا حصلت على موافقة الجانب العراقي لفتح قنصلية في النجف والمفاوضات تجري الان لفتح اخرى في محافظة كركوك”.

واشار اوغلو الى، انه”ناقش ايضا مع الحكيم الوضع الاقليمي والحرب على الارهاب والقضية السورية”، مؤكدا ان”العراق دولة مهمة ونطالب بمشاركتها في مفاوضات استانة الخاصة بحل الازمة السورية”.



واضاف، اننا “نريد ان يصبح العراق حلقة تواصل بين الخليج واوروبا ومحطة للتبادل التجاري ونقل البضائع التركية”، مبينا ان”تركيا ستقدم كل الدعم للعراق في مرحلته المقبلة”.

وتابع: “سنركز على اعمار العراق من جديد”، مؤكدا انه” ناقش مع نظيره العراقي ازمة المياه بين البلدين وحلولها، خاصة في ظل الامطار الكثيفة التي هطلت”.

واشار اوغلو الى، ان “الامطار التي هطلت تكفي لسد حاجتنا من المياه لسنوات، وستكون هناك زيارة لممثل الرئيس التركي الى العراق لحل هذه المسألة”.

اوغلو اكد أيضا خلال زيارته امس الاحد، ان من المفيد فتح منفذ حدودي جديد بين العراق وتركيا، سيما وان بلاده ترغب بان يصبح العراق حلقة الوصل لنقل البضائع بين الخليج واوروبا.

وقال اوغلو في المؤتمر الصحفي نفسه: «من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ويكون لدينا خطوط لسكك النقل».



