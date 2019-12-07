كاتانيتش يرمي الإخفاق في ساحة الإجهاد بوداع الأسود لخليجي 24

علي فائز: كنا الطرف الأفضل أمام البحرين

الدوحة ـ وكالات:

برر مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، خسارة أسود الرافدين أمام البحرين بسبب الإجهاد البدني.وتأهل المنتخب البحريني لنهائي كأس الخليج، بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، قبل أن تذهب المباراة للوقت الإضافي.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «قدمنا مباراة جيدة ولعبنا بطريقة هجومية وسجلنا هدفين».وأضاف «لكن قدمنا هديتين للمنتخب البحريني خاصة في لقطة الهدف الثاني».

وتابع «الفريق تأثر بدنيًا بضغط المباراة وإصابة أمجد عطوان، لن ألوم اللاعبين، هناك أخطاء ترافق اللعب بشكل دائم».وأتم «كنا الأفضل أمام منتخب البحرين، خسرنا المباراة بركلات الترجيح وليس بفارق المستوى الفني».

في حين، أثنى مدرب المنتخب البحريني هيليو سوزا على أداء لاعبيه بعد الفوز على العراق، وقال سوزا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفريق قدم مباراة كبيرة وبذل اللاعبون جهدا كبيرا بعد أن تمددت المباراة إلى شوطين إضافيين.

وتابع: «الفريقان لعبا بأسلوب جميل، وأظهرت المباراة قدرتنا على العودة بعدما تأخرنا مرتين، وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية».وأردف: «نملك مجموعة جيدة من اللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق النتائج، وسبق أن دخل الفريق التاريخ بتتويجه بلقب غرب آسيا، واليوم سعينا لمواصلة النتائج الإيجابية، ونواصل التطور، ومستوانا الفني يتقدم من مباراة لأخرى.

وبيّن: «هذا التطور جاء من خلال المباريات. كانت لدينا تحديات لقلة المباريات لكن عملنا مع المجموعة بشكل مكثف، ولاعبينا قادرين على مواصلة النتاج الإيجابية».وأوضح: «نحن نلعب بمنظومة متكاملة وهذه فلسفتي في كرة القدم الاعتماد على المجموعة، وقد نحتاج لأي لاعب في وقت محدد لذلك نحن نؤمن بالمجموعة».وأردف: «لدينا فرصة في هذه البطولة للمنافسة وبناء جيل جديد وبالتالي تطورنا بشكل كبير».

وأتم عن المباراة النهائية: «صنعنا التاريخ والوصول للنهائي إنجاز كبير، ونحاول أن نحقق الهدف ونطمح للتتويج طالما أن الفريق تقدم بشكل جيد في هذه البطولة».

من جانبه، قال لاعب المنتخب العراقي علي عدنان إن خسارة الفريق في مباراة أمام البحرين بنصف نهائي خليجي 24 بركلات الترجيح جاءت بسبب أخطاء فردية.

وتابع عدنان في تصريحات صحفية: «قد نكون خسرنا بطولة الخليج لكننا بواقع الحال كسبنا جيلا قادرا على أن يمثل العراق لعشر سنوات مقبلة، وما قدمه الفريق في هذه البطولة يعد محط تقدير واحترام».

وأشار إلى أن المنتخب كان الطرف الأفضل في المباراة من حيث الأسلوب والاستحواذ على الكرة والمحاولات على المرمى، مضيفا أنهم أهدروا فرصا واستقبلوا هدفين من أخطاء فردية.

وطالب اللاعبين بنسيان بطولة الخليج، مضيفا أنه على المسؤولين دعم المنتخب في التصفيات المزدوجة لأن هذا الجيل قادر على بلوغ المونديال، لو حظي بالاهتمام المطلوب.

في حين، زميله، علي فائز، أن الحظ وقف حائلًا لتحقيق طموحات أسود الرافدين في حصد لقب كأس الخليج.وقال فائز «نبارك للأشقاء في منتخب البحرين، يجب علينا تقبل الأمر بعد أن عاندنا الحظ في بلوغ النهائي».

وأضاف «كنا الطرف الأفضل في المباراة، تقدمنا مرتين لكننا لم نحافظ على التفوق، لم نستغل الفرص التي سنحت لنا خلال اللقاء».ونوه «البطولة كانت ناجحة بالنسبة لنا ومنحت المدرب رؤية جميع اللاعبين بجانب ولادة مواهب واعدة».وأتم «المنتخب العراقي كسب احترام جميع الفرق المنافسة في البطولة».

وتأهل المنتخب البحريني لنهائي كأس الخليج 24 بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في نصف نهائي البطولة.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 قبل أن تذهب المباراة لشوطين إضافيين لم يغيرا من نتيجة المباراة، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

سجل للعراق مهند ميمي في الدقيقة 6 وإبراهيم بايش في الدقيقة 18، في حين سجل للبحرين عبد الله الهزاع في الدقيقة 15، ومحمد جاسم في الدقيقة 45+1.

واختير لاعب المنتخب البحريني محمد جاسم لجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام العراق.. وجاء اختيار محمد جاسم بعد الأداء المميز الذي توجه بتسجيل هدف التعادل الثاني بوقت حرج جدا في الدقيقة المضافة بدل من الضائع للشوط الأول.