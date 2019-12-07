فريق شرطة بغداد يتأهل إلى نهائيات كأس وزير الداخلية

بغداد ـ فلاح الناصر:

تأهل فريق شرطة بغداد إلى نهائيات العراق في بطولة كأس وزير الداخلية بكرة القدم بعد تصدره ترتيب فرق مجموعته محققا العلامة الكاملة، وفاز شرطة بغداد على فريق شرطة المكافحة بهدفين لهدف وبالنتيجة ذاتها على فريق الرد السريع، ثم فاز على شرطة كركوك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواصل الفريق استعدادته للنهائيات في التدريبات التي يجريها بملعب نادي الزوراء الرياضي في الشالجية، بقيادة ملاكه التدريبي المؤلف من خلف حبش ومساعديه كمال سامي وحامد عبوسي واحمد قاسم ومدرب حراس المرمى ساجد جمعة، والدكتور علاء الدين كامل والإداري باسم علاوي والإعلامي بهجت عبد الواحد.. ويلقى شرطة بغداد الدعم من المشرف على الفريق العميد حمودي كزبر، مدير ألعاب شرطة بغداد.. وقيادات شرطة بغداد في مقدمتهم اللواء قائد شرطة بغداد ماجد فالح الموسوي.

واشاد المدرب خلف حبش بامكانات اللاعبين في تحقيق افضل النتائج في النهائيات المقبلة، مبينا ان الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبين في المباريات السابقة، أكدت مقدرة فريق شرطة بغداد على المنافسة بقوة على الفوز بلقب كأس السيد وزير الداخلية.

واوضح ان المشرفين على الفريق قدموا الكثير، ويواصلون العطاء في خدمة رياضة شرطة بغداد، اذ يتابعون الفريق ويؤازرونه في المباريات ويعملون على حث اللاعبين على تقديم الافضل والظهور بالمستوى الفني المتميز المقرون بالاخلاق الرياضية العالية واحترام المنافسين والطواقم التحكيمية.

وقدم المدرب شكره إلى إدارة منتدى شباب التحدي على تضييف مباريات الفريق الرسمية، كما ثمن دعم إدارة نادي الزوراء لاستقبالها الفريق في تدريباته المنتظمة.

اما كابتن الفريق، سرمد علاوي، فثمن جهود زملائه الذين تفوقوا في المباريات الماضية، ليخرج الفريق منتصرا بالعلامة الكاملة، وحصوله على 9 نقاط، منوها إلى ان النهائيات المقبلة ستكون على درجة عالية من الإثارة والندية، وفريق شرطة بغداد يتطلع إلى تاكيد مقدرته والمنافسة على التتويج بكأس البطولة.

الجدذر بالذكر ان فريق شرطة بغداد بكرة القدم تأسس في العام 1985 وكان رافداً كبيراً لفريق نادي الشرطة الجماهيري بتقديمه العديد من اللاعبين لتمثيل القيثارة الخضراء في بطولة دوري الاضواء، وبرز من الفريق لاعبون شكلوا عماد الاساس والنجاح في الوقت السابق وحالياً يواصلون العمل التدريبي او الاداري ومنهم “علي حسين محمود وهيثم متعب وابراهيم سالم وسعدون حنيحن ورحيم صدام ومحمد محسن وعلي عبد عزيز ومحمد هادي وفلاح جاهد ومهند عبد الرزاق وخلف حبش وقاسم محمد مناحي واخرين”.