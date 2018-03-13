“حظر الأسلحة الكيمياوية” تمنح العراق شهادة رسمية بإنهاء التزاماته الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

منحت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي، العراق شهادة رسمية بإنهاء التزاماته الدولية بتدمير مخلفات الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وذكر بيان للمنظمة، اطلعت عليه “الصباح الجديد” أمس الثلاثاء، أن “هذه الشهادة منحت لان العراق قد أتم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة (الاتفاقية) والجزء الرابع (ألف) من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق، وبتحقيق من الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تدمير مخلفات الاسلحة الكيميائية من العنبرين 13 و 41 ومرافق الانتاج السابقة الموجودة في الفلوجة و المثنى، التي سبق أن أعلن عنها عملا بالمادة الثالثة من الاتفاقية”.

وكان وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى أكد، في وقت سابق، ان العراق تعاطى “ايجابا” مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها في وقت سابق، إن “وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيسى بحث مع الوفد الدولي من مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية انهاء التزامات العراق بإتلاف مخلفات ومواقع الاسلحة الكيماوية”، مؤكدا “التزام بغداد بالاتفاقية الدولية وحسم كل المتعلقات المرتبطة بمواقع المخلفات في مشروعي المثنى والفلوجة”.