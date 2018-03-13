بيان للعبادي: افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين.

جاء ذلك خلال لقائه مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطاري إقليم كردستان اليوم 13 آذار 2018 في بغداد، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكد العبادي، حسب البيان توقيعه أمر ديواني بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين حسب الدستور.

وأضاف أن القرار جاء حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطاري اقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية.

وتابع العبادي انه سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطاري الاقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الاخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون .

واوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الفقرات في الامر الديواني التي وضعناها حرصا منا على حقوق ومصالح المواطنين في اقليم كردستان والعراقيين جميعا، حسب البيان.

وخلص الى القول إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على ادارة مطاري الاقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والاقليم وترفع تقاريرها الى القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله، وفق البيان.

من جهته اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، ان إلغاء حظر الطيران عن مطاري اقليم كردستان بداية لتعاون ايجابي مثمر في اطار حل الخلافات والمشاكل.

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