المفوضية بنينوى ترفع عدد تسلّم بطاقات الناخب الى 50 ألفا في اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مكتب انتخابات نينوى، أمس الثلاثاء، أنه يسعى لرفع الجدول الخاص بتوزيع بطاقات الناخب الى 50 ألف بطاقة يوميا.

وقال مدير المكتب العام محمد البدراني في تصريح صحفي، إن “هناك اجراءات جديدة تتبع لرفع جدول تسلم بطاقات الناخب بشكل يومي حتى يصل الى 50 الف بطاقة لمواكبة الجدول الزمني لعمل المفوضية قبل الانتخابات”.

وقال البدراني “في الوقت الحالي وصل تسلم البطاقات الى 11 آلف باليوم الواحد”.

وبين انه ” في مراكز المناطق المدمرة مثل القديمة في ايمن الموصل والحضر والقحطانية والبعاج وسنجار تم فتح مراكز قريبة لها وسيتم زيادة عدد موظفي جمع المعلومات وتعزيزها بموظفي البايومتري”. وتابع ان “البطاقات تنقسم الى جزئين بعيدة الامد وتتراوح بحدود 200 آلف بطاقة بعضها سلم للنازحين خارج الموصل، وقصيرة الامد وهي بحدود المليونين ويجري توزيعها الان في الموصل”.