بغداد ـ الصباح الجديد: أكد مكتب انتخابات نينوى، أمس الثلاثاء، أنه يسعى لرفع الجدول الخاص بتوزيع بطاقات الناخب الى 50 ألف بطاقة يوميا. وقال مدير المكتب العام محمد البدراني في تصريح صحفي، إن “هناك اجراءات جديدة تتبع لرفع جدول تسلم بطاقات الناخب بشكل يومي حتى يصل الى 50 الف بطاقة لمواكبة الجدول الزمني لعمل المفوضية ...
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  • الثلاثاء , 13 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • المفوضية بنينوى ترفع عدد تسلّم بطاقات الناخب الى 50 ألفا في اليوم

المفوضية بنينوى ترفع عدد تسلّم بطاقات الناخب الى 50 ألفا في اليوم

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مكتب انتخابات نينوى، أمس الثلاثاء، أنه يسعى لرفع الجدول الخاص بتوزيع بطاقات الناخب الى 50 ألف بطاقة يوميا.
وقال مدير المكتب العام محمد البدراني في تصريح صحفي، إن “هناك اجراءات جديدة تتبع لرفع جدول تسلم بطاقات الناخب بشكل يومي حتى يصل الى 50 الف بطاقة لمواكبة الجدول الزمني لعمل المفوضية قبل الانتخابات”.
وقال البدراني “في الوقت الحالي وصل تسلم البطاقات الى 11 آلف باليوم الواحد”.
وبين انه ” في مراكز المناطق المدمرة مثل القديمة في ايمن الموصل والحضر والقحطانية والبعاج وسنجار تم فتح مراكز قريبة لها وسيتم زيادة عدد موظفي جمع المعلومات وتعزيزها بموظفي البايومتري”. وتابع ان “البطاقات تنقسم الى جزئين بعيدة الامد وتتراوح بحدود 200 آلف بطاقة بعضها سلم للنازحين خارج الموصل، وقصيرة الامد وهي بحدود المليونين ويجري توزيعها الان في الموصل”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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