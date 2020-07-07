الهند ثالث أكثر دول العالم تضررا بكورونا

الصباح الجديد ــ وكالات

باتت الهند ثالث أكثر الدول تضررا في العالم بمرض كوفيد-19 بعد أن تخطت امس الأول الاثنين، روسيا في عدد الإصابات. وأعلنت نيودلهي أن عدد الحالات المؤكدة لديها قد تخطى عتبة 700 ألف بعدما تأكدت 24 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. لكن عدد الوفيات بالبلاد أقل بكثير من نظيره في البلاد الأشد تضررا وهي الولايات المتحدة والبرازيل إذ يناهز 20 ألف وفاة.

قالت السلطات الصحية الهندية امس الاثنين إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالبلاد قد بلغ نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثالث دولة من حيث عدد الإصابات في العالم بعدما تجاوزت روسيا في هذا المضمار.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 697,358 إصابة، بعدما تأكدت 24 ألف إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، بينما ناهز عدد الإصابات في روسيا 681 ألفا.

وسجّلت كل من الولايات المتحدة والبرازيل أعلى عدد من الإصابات، لكن حصيلة الهند لن تبلغ ذروتها قبل مرور عدة أسابيع في حين يتوقع الخبراء بأن تتجاوز عتبة مليون إصابة هذا الشهر.

وسجّلت الهند 19963 وفاة بالفيروس، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي تم تسجيله في العديد من الدول الأخرى الأكثر تأثّرا بالوباء.

وافتتحت نيودلهي مستشفى مؤقتا يضم 10 آلاف سرير بينما تشدد مدن أخرى القيود على الحركة لتجنّب زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وفرضت عاصمة ولاية كيرالا ثيروفانانثابورام تدابير إغلاق جديدة اعتبارا من الاثنين إذ علّقت حركة النقل العام وسمحت بفتح الصيدليات فقط. وجاءت الخطوة بعدما تم تسجيل مئات الإصابات الجديدة في أنحاء الولاية التي تمّت الإشادة بإجراءاتها لاحتواء الوباء.