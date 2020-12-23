يويفا يحسم الموقعة الشائكة في الدوري الأوروبي

استنادا إلى لوائح المسابقة

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فريق فياريال فائزا بالمباراة المؤجلة التي لم يتمكن لاعبو الغواصات الصفراء من خوضها أمام كاراباج الآذري، في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ولم تقام المباراة لأن فريق كاراباج لديه العديد من المصابين بكوفيد-19 بين صفوفه، ما منعه من الحصول على العدد اللازم من اللاعبين.. وكانت هذه المباراة مقررة في العاشر من كانون أول، ولكن تم تعليقها في انتظار قرار نهائي.

وقررت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في يويفا، استنادا إلى لوائح الدوري الأوروبي والمادة 29 من لوائحها التأديبية، اعتبار كاراباج خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة، حيث ترى أن الفريق الآذري مسؤولا عن خلق هذا الوضع.. بهذا القرار، يختتم فياريال مرحلة المجموعات بـ5 انتصارات وتعادل، ما يرفع رصيده إلى 16 نقطة.

و جاءت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي متوازنة بالنسبة لفريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، فيما حملت مواجهتين سهلتين على الورق بالنسبة لكل من توتنهام وميلان.. ويلعب مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد، فيما يصطدم آرسنال ببنفيكا، ويلتقي توتنهام نظيره فولفسبرجر النمساوي، بينما يواجه ميلان رد ستار الصربي.

أما عن أبرز المواجهات الأخرى، فيلتقي نابولي غرناطة، ويلعب روما مع سبورتنج براجا، ويواجه ليستر سيتي سلافيا براج.. كما حملت القرعة مواجهات أخرى بين أياكس وليل، أولمبياكوس وآيندهوفن، فياريال وسالزبورج، باير ليفركوزن ويونج بويز.. ويلعب فولفسبرجر امام توتنهام، ودينامو كييف يواجه كلوب بروج، وريال سوسيداد يلاعب مانشستر يونايتد، وبنفيكا يواجه آرسنال، ورد ستار يلتقي ميلان، وأنتويرب في مواجهة رينجرز، وسلافيا براج يلاقي ليستر سيتي، وسالزبورج في مواجهة فياريال، وسبورتنج براجا في مواجهة روما، وكراسنودار يلاعب دينامو زغرب، ويونج بويز يلاقي باير ليفركوزن، ومولده يلتقي هوفنهايم، وغرناطة يلاعب نابولي، ومكابي تل أبيب يلاقي شاختار، وليل يواجه أياكس، وأولمبياكوس يلتقي آيندهوفن.

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقًا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.. وتحدد تصنيف ثوالث دوري الأبطال بناء على 8 معايير، أولها النقاط التي جمعها كل فريق في مشواره بالتشامبيونزليج ثم فارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والأهداف المسجلة خارج الملعب، والانتصارات، والانتصارات خارج الملعب، ومدى انضباط الفريق، وتاريخ الفريق على المستوى القاري.

وتستفيد الأندية في التصنيف الأول من خوض مباراة الإياب في دور الـ32 على ملاعبها، علما بأن اليويفا قرر أن تقام مباريات الذهاب لهذه المرحلة يوم 18 شباط المقبل، والإياب بعدها بأسبوع في 25 من الشهر ذاته.