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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اياد علاوي يدعو الى تشكيل محكمة علنية خاصة لمرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين

اياد علاوي يدعو الى تشكيل محكمة علنية خاصة لمرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس السبت، الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم علنيا.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، انه “يجب محاكمة قتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين علنيا”.
ودعا الى “تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل او خارج العراق”.
يذكر ان التظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات العراق للمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد، تخللتها مصادمات ادت الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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