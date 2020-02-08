اياد علاوي يدعو الى تشكيل محكمة علنية خاصة لمرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس السبت، الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم علنيا.

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، انه “يجب محاكمة قتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين علنيا”.

ودعا الى “تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل او خارج العراق”.

يذكر ان التظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات العراق للمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد، تخللتها مصادمات ادت الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى.