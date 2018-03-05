الملف الأمني

انفجار عبوة لاصقة بمنطقة سويب جنوبي بغداد * تصفية جيوب داعش في تلال حمرين شرقي ديالى

اعتقال 17 إرهابيا بمداهمات وتفتيش غربي الموصل* القبض على 22 متهماً بجرائم خطف وسطو مسلح في البصرة

بغداد – انفجار عبوة

قال مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين، عن اصابة مدني بتفجيرعبوة لاصقة في منطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر ان “عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت، صباح يوم امس في اثناء مرورها بمنطقة سويب جنوبي بغداد، وأسفرت عن اصابة صاحب العجلة بجروح مختلفة” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصاب الى مستشفى قريب” ، لافتا الى العاصمة تشهد اوضاعا امنية مستقرة، الا ان اطرافها تشهد تفجيرات ارهابية بين الحين والاخر، تسفر عن مقتل واصابة العشرات.

ديالى – عمليات نوعية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الاثنين عن تصفية ما اسماه “الحلقة الضيقة” لتنظيم “داعش” في تلال حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه إن “داعش الارهابي اعتمد على حلقة ضيقة من قياداته الميدانية على ادارة ملف الخلايا المبعثرة في تلال حمرين، (65 كم شمال شرق بعقوبة)، بهدف اعادة نشاطها من جديد” ، مضيفا ان “تطور البعد الاستخباري وتعاونه الوثيق مع طيران الجيش والقوة الجوية اسهم في تنفيذ عمليات نوعية خلال الاسابيع الماضية اسهمت في تصفية مايعرف بقيادات الحلقة الضيقة لداعش في حمرين “.

كركوك – عملية استباقية

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين مقتل 4 من مسلحي “داعش” وتطهير 3 قرى بعملية استباقية في الحويجة، فيما أشار الى أن أحد القتلى قيادي مشترك بحادثة السعدونية.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان قوات من الحشد الشعبي نفذت، وحسب معلومات استخبارية عملية استباقية على القرى التابعة لقضاء الحويجة، وهما قريتي مكيصم وتل لحم”، موضحا أن “العملية استمرت لـ 4 ساعات، تمكنّا خلالها من السيطرة على مضافات للعدو فضلا عن مقر عمليات تابع لهم” ، مضيفا أنه “تم قتل 4 دواعش، بينهم أحد القياديين الذين اشتركوا في جريمة اغتيال مجموعة من استخبارات الحشد التي نفذت قبل عدة ايام في قرية السعدونية “.

صلاح الدين – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين بأن قوة أمنية من طوارئ الشرطة ألقت القبض في قضاء سامراء على متهم بالإرهاب كان قيادياً في تنظيم القاعدة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “قوة من فوج طوارئ الشرطة الخامس الذي يشارك في الحفاظ على الوضع الأمني في قضاء سامراء نفذت عملية أمنية نوعية أدت الى القاء القبض على مطلوب على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، مبيناً أن “المتهم كان يسمى قاضي الدولة الإسلامية، وكان أعضاء التنظيم يلتقون في داره خلال عام 2007”.

الانبار – هجوم مسلح

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة الأنبار امس الاثنين بأن شرطة المحافظة أحبطت هجوماً مسلحاً استهدف دورية تقل سجناء وسط مدينة الرمادي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “دورية لشرطة الأنبار تقل سجناء خلال عودتهم من محكمة الرمادي بعد الادلاء بافادتهم في المحكمة خلال عودتهم إلى تسفيرات الأنبار تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين وسط الرمادي” .

نينوى – عمليات دهم

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية امس الاثنين ان مفارز امنية ألقت بعملية دهم وتفتيش القبض على 17 ارهابياً من عصابات داعش غربي مدينة الموصل.

وقال الناطق اللواء سعد معن أن “قوات فوج الرد السريع ( سوات ) التابع لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على 17 مجرماً من عصابات داعش الإرهابية بينهم قياديون معروفون ومطلوبون للقضاء وفق المادة 4 إرهاب” ، مبينا ان عملية الاعتقال تمت “خلال عملية أمنية استباقية تم تنفيذها في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل”.

البصرة – انزال جوي

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاثنين أن قوة عسكرية من قيادة عمليات البصرة نفذت انزالاً جوياً على مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وأسفرت العملية عن القاء القبض على 22 متهماً بجرائم مختلفة.

وقال المصدر إن “قوة عسكرية من قيادة عمليات البصرة نفذت بالاشتراك مع طيران الجيش انزالاً جوياً على مناطق تقع ضمن نواحي الهارثة والشرش والدير وعز الدين سليم”، مبيناً أن “العملية أدت الى القاء القبض على 22 متهماً بجرائم مختلفة من ضمنها الخطف والسطو المسلح والتسليب وتعاطي المخدرات”.