روسيا: الاقتصاد العالمي سيبدأ بالانتعاش في 2021

الصباح الجديد ـ وكالات:

توقع المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أمس الاثنين، أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش العام المقبل، بعد ركود سيشهده العام الجاري بسبب تداعيات انتشار كورونا.

وقال دميترييف، إن “من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود خلال العام الجاري… لقد حذر الخبراء في مؤتمر دافوس من خطر ارتفاع الديون، والتي باتت تشكل 300% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين كان المؤشر عند 220% خلال أزمة 2008، لذلك فإن أي صدمة جديدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد”.

وأضاف المسؤول أن الاقتصاد الروسي يقع في حالة إيجابية، لأن حجم ديون روسيا أقل من مستوى الديون في دول أخرى.

وأشاد بتجربة كوريا الجنوبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ أجرت عددا كبيرا من الاختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس، ما انعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي لديها.

وأشار المسؤول الاقتصادي الروسي إلى أن استئناف النشاط الاقتصادي أمر مهم للغاية، إذ “من المستحيل أن يبقى الجميع في المنازل لمدة شهرين أو ثلاثة، ما يبرر أهمية إجراء الاختبار لاستئناف الأنشطة الاقتصادية”.