التخطيط: 20 % نسبة تراجع الفقر في العراق قياساً بعام 2014

محافظات الجنوب الأكثر تأثراً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التخطيط، امس الاحد، تراجع معدلات الفقر في العراق، مبينة ان ذلك جاء بالمقارنة مع ما تم تسجيله عام 2014.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان إن “وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى (20%) بعد ان سجل (22.5%) عام 2014“.

وأضاف ان “هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، واخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات المستوى”.

ومضى الهنداوي الى القول، ن “قياس مؤشرات الفقر يعتمد على ابعاد متعددة، من بينها، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء، ووفقا لهذه الابعاد، اطلقت الوزارة الستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الستراتيجية التي تعد الثانية بعد الستراتيجية الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% بنهاية عام 2013, ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%”.

وتابع الهنداوي ان “بموجب مسح الفقر لعام 2018, فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى باعلى نسبة فقر (52%)”، لافتا الى ان “نسبة الفقر في باقي المحافظات توزعت بواقع دهوك 8.5%، السليمانية 4.5%، اربيل 6.7%، نينوى 37.7%، كركوك 7.6%، ديالى 22.5%، الانبار 17، صلاح الدين 18%، بغداد 10%، بابل 11%، كربلاء 12%، واسط 19%، النجف 12.5%، الديوانية 48%، ذي قار 44%، ميسان 45%، البصرة 16%”.

وفي تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة التخطيط بياناً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، صادر عن الإدارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر في الوزارة.

وكانت مؤشرات الفقر شهدت تراجعاً في معدلاتها خلال العام الماضي 2018 وذلك وفقا للمسح الذي نفذته وزارة التخطيط لرصد وتقويم الفقر في العراق الذي شمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان، اذ سجل مؤشر الفقر انخفاضا من 22.5 % عام 2014 الى 20% عام 2018، في حين لا تزال محافظة المثنى المحافظة الأكثر فقراً بين المحافظات بنسبة وصلت الى 52%.

وبلغ متوسط انفاق الاسرة خلال السنة الماضية (1503) مليون دينار شهريا وارتفع معدل التحاق الصافي في المرحلة الابتدائية الى 93%، وفي الدراسة المتوسطة الى 75%، كما ارتفعت نسبة الاسر المرتبطة بشبكة الماء الصافي الى 92% عام 2018.

واظهرا نتائج المسح ان نسبة البطالة سجلت 13.8%، طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. وترتفع نسبة البطالة بين الشباب الى 19%، وكانت مؤشرات البطالة قد قاربت 30% عام 2005 وانخفضت الى 11% عام 2013 الى انها عاودت الارتفاع عام 2014 بسبب الازمتين الأمنية والاقتصادية التي تعرض لها العراق.